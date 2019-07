Deux-Sèvres : les agriculteurs manifestent dans la nuit contre des accords de libre-échange

Action coup de poing des agriculteurs Deux-Sévriens tard dans la soirée ce mardi 3 juillet. Ils ont déposé des équipements de travail usagers devant la préfecture de Niort et les sous-préfecture de Bressuire et Parthenay. Ils dénoncent des accords de libre-échange.

Bressuire, France

De vieilles bottes, des cotes et autres équipements de travail des agriculteurs déposés ce mardi 3 juillet dans la soirée, devant la préfecture de Niort et les sous-préfecture de Parthenay et Bressuire.

Une action menée par des agriculteurs de la FNSEA 79 et des JA 79 pour symboliser le travail qu'ils n'auront plus si des accords de libre-échange s'appliquent. Il y a le CETA, cet accord entre l'Union Européenne et le Canada que l'Assemblée nationale doit examiner courant juillet. Il prévoit d'ouvrir le marché européen à plus de 65.000 tonnes de viande bovine et 80.000 tonnes de viande porcine à des droits de douane nuls.

Un autre accord de libre échange doit être ratifié entre l'Europe et les pays du Mercosur, en Amérique du sud. "Sacrifice des agriculteurs et des consommateurs", disent les deux syndicats agricoles car les règles sanitaires et environnementales ne sont pas les mêmes dans ces différents pays.