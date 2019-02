Deux-Sèvres : un rallye pour mieux faire connaître l'aide à domicile

La 2e édition du rallye des métiers de l'aide à domicile se déroule jusqu'au 15 février dans les Deux-Sèvres. Des ateliers et des job-datings sont organisés.

Dans les Deux-Sèvres, 28% de la population est âgée de plus 60 ans

Deux-Sèvres, France

Mieux faire connaître les métiers de l'aide à domicile. C'est l'objectif de la 2e édition du rallye organisé jusqu'au 15 février dans les Deux-Sèvres. 31 ateliers et quatre job-datings sont programmés dans différentes communes du département. Le secteur a beaucoup de mal à recruter alors que les besoins eux ne cessent d'augmenter. Dans les Deux-Sèvres, les plus de 60 ans représentent 28% de la population. C'est 3,6 points de plus que la moyenne nationale.

"On entend que n'importe qui peut faire ce métier, c'est faux"

L'aide à domicile manque "d'attractivité". C'est vrai que "ce sont des emplois rémunérés au Smic, à temps partiel", explique Marion Thery responsable des RH de la société Sam, services assistance maison à Bressuire. Mais il souffre de nombreux préjugés. "Par exemple on entend que n'importe qui peut faire ce métier, c'est faux", insiste Céline Raymond-Lagrange, directrice des ressources humaines de l'ADMR dans les Deux-Sèvres. "C'est un vrai métier avec des qualités techniques et humaines indéniables".

Sur les conditions de travail, les employeurs se regroupent pour réfléchir à d'autres modes d'organisation. "Par exemple, avoir les tournées du matin et les tournées du soir avec des roulements pour éviter les coupures. C'est expérimental aujourd'hui mais on a déjà de bons retours", précise Céline Raymond-Lagrange, de l'ADMR qui a une cinquantaine de postes à pourvoir rapidement.

Retrouvez le programme complet du rallye des métiers de l'aide à domicile sur le site internet de la manifestation.