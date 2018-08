Rendre plus attractifs trois centres-bourgs des Deux-Sèvres, c'est la mission de 15 étudiants en paysagisme, architecture ou encore design. Après avoir exploré l'Abise, Bressuire et la Petite-Boissière, les étudiants vont donner des idées, projets et solution aux élus.

Les 15 étudiants et leur encadrants ont une semaine pour rendre des projets et idées aux élus.

Bressuire, France

L'objectif de ce workshop "Centres-bourgs de demain" qui se tient dans les Deux-Sèvres cette semaine, c'est de trouver des solution pour rendre plus attractives les petites communes du département. Pour ça, 15 étudiants en paysagisme, architecture ou encore design vont travailler ensemble, avec leurs encadrants, pour trouver et proposer des solutions.

L'absie, Bressuire et la Petite-Boissière

Ils vont travailler sur trois communes : l'Absie, Bressuire et la Petite-Boissière. Répartis en groupes de cinq ils vont explorer le territoire et partir à la rencontre des "habitants, mémoire-vive des communes, qui permettent de voir les points forts de chacune d'elles" explique Elise Macaire, enseignante-chercheuse en architecture.

Habitants, mémoire-vive des communes

Une belle opportunité pour les Deux-Sèvres et plus particulièrement les trois communes concernées, puisque les étudiants apportent un regard neuf et croisent leurs différentes spécialités. Car comme souvent expliquent étudiants et élus, le territoire n'est pas mis en valeur mais a un réel potentiel. L'assurance d'avoir à la fin de beaux projets de proposés pour attirer plus d'habitants et touristes.