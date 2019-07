Deux sites berrichons concernés par le tirage du Loto du patrimoine

Châteauroux, France

Les propriétaires de la chapelle du château de Greuille à Sassierges-Saint-Germain (dans l'Indre) et de la grange pyramidale de Récy à Vinon (dans le Cher) vont s'intéresser de près au tirage du Loto, ce dimanche 14 juillet. Et pour cause, il s'agit de la deuxième édition du Loto du patrimoine. Une partie des mises des joueurs devraient servir à financer les travaux de restauration de 121 sites culturels partout en France. Et notamment ces deux sites berrichons.

Le coût du ticket pour le Loto du patrimoine est de 3 euros.

Pour la chapelle du château de Greuille, les propriétaires estiment le coût des travaux à 80 000 euros. L'objectif est de consolider les murs, de ravaler les façades, de reprendre la charpente et la toiture ou encore restaurer les vitraux.

La chapelle du château de Greuille à Sassierges-Saint-Germain - Fondation du patrimoine

À Vinon, la grange pyramide de Récy a bien besoin aussi de travaux. La toiture est fortement détériorée. La charpente devra aussi être renforcée sans oublier quelques travaux de maçonnerie pour reprendre le muret à gauche des entrées.