Deux sites classés Seveso placés sous vigilance renforcée par la ministre de la Transition Ecologique au Havre

C'est l'une des mesures qu'avait annoncées la ministre de la Transition Écologique, Barbara Pompili, un an presque jour pour jour après l'incendie de l'usine Lubrizol. La mise en place d'une "vigilance renforcée" sur les sites classés Seveso pour améliorer la sécurité des installations et la transparence à l'égard des populations environnantes. Treize sites classés, identifiés par le Ministère et les Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, pour connaître des incidents réguliers et des non-conformités récurrentes. Les six exploitants concernés en France sont Pena, Tereos, Lactalis, Esso, Yara et SIAAP. Ils ont désormais jusqu'au 31 décembre 2022 pour mettre en œuvre un plan de mise en conformité des installations, selon un diagnostic et des recommandations précises. Chez Exxon Mobil par exemple, à Port-Jérôme-sur-Seine, deux détecteurs de gaz vont être installés. A la raffinerie voisine, Esso s'est engagé à installer 10 détecteurs, à faire inspecter 22 réservoirs de liquides inflammables, et à transférer vers une zone adaptée 40 tonnes de produits inflammables actuellement stockés dans un entrepôt sur le site, lequel entrepôt devra être équipé d'un système de sprincklage ou d'un équipement équivalent contre l'incendie. Pour inciter les exploitants à respecter ces engagements, et tenir la promesse de transparence, le plan de mise en conformité sera mis en ligne sur le site de la préfecture. Les sites concernés seront sortis de la liste dès lors que les travaux auront été faits et vérifiés par les inspecteurs des sites classés. Dans le cas contraire, les entreprises risquent une mise en demeure, ou des amendes mais sauf danger majeur imminent, la mise à l'arrêt des sites qui n'auront pas tenu le calendrier n'est pas envisagée. A noter que les sites Yara de Gonfreville-l'Orcher et Tereos de Lillebonne ne figurent pas sur cette liste.