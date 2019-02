Deux tiers des 1 563 dossiers de surendettement traités en 2018 en Touraine concernent des personnes seules

Pour la 4ème année consécutive, le nombre de dossiers examinés par la commission de surendettement d'Indre-et-Loire a reculé, en 2018. Cette commission se compose de sept membres qui représentent notamment la Préfecture, les associations de consommateurs, les banques et les finances publiques. Elle se réunit deux fois par mois à Tours et a examiné l'an dernier 1 563 dossiers : 8,3% de moins qu'en 2017. Un recul qui s'explique en partie par le meilleur encadrement des crédits à la consommation.

Maintenant, ce sont les accidents de la vie qui sont la première cause de surendettement : deux tiers des dossiers concernent des personnes seules, qui divorcent ou se retrouvent veuves, par exemple. Beaucoup de chômeurs ou de gens malades, aussi, évidemment. Enfin, quand des crédits à la consommation sont en cause, la commission découvre parfois qu'ils ont servi à payer des soins ou à aider des proches, plutôt qu'à s'offrir des biens.

"On voit davantage de gens qui ont des dettes de la vie courante, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à remplir le caddie ou à payer le garagiste. Evidemment, on tient compte de la situation de chacun pour proposer une renégociation, un allongement ou une annulation des dettes". Olivier Bruneau, Directeur de la Banque de France en Indre-et-Loire et membre de la commission de surendettement.