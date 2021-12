Deux tonnes de jouets récoltées grâce à l'opération de Sud Rhône Environnement

La collecte de jouets "Laisse parler ton cœur", organisée par Sud Rhône Environnement, dans le Gard et les Bouches-du-Rhône, a permis de récolter deux tonnes de jouets.

La collecte de jouets "Laisse Parler Ton Cœur" s’est terminée le 26 novembre dernier dans les 17 points de collecte dans le Gard et les Bouches-du-Rhône. Au total, ce sont plus de deux tonnes de jouets qui ont été récoltés par Sud Rhône Environnement sur son territoire. L'opération était organisée dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, en partenariat avec Écosystem.

Des jouets en plastique.. sont ainsi recyclés !

"Au-delà de la générosité, c’est aussi une question écologique que soulève la collecte Laisse Parler Ton Cœur", explique Sud Rhône Environnement. Aujourd’hui, les jouets en plastique, qui constituent encore 80% des jouets vendus en France, ne sont pas recyclés et sont envoyés en enfouissement avec nos ordures ménagères. En permettant aux jouets de démarrer une deuxième vie, on économise les ressources naturelles et la santé de notre planète. C’est l’essence même de l’économie circulaire ! "

Les 2.090 kilos de jouets récoltés ont été remis ce jeudi 2 décembre aux structures solidaires partenaires de l’édition 2021 de l'opération : Emmaüs Arles et l’unité locale Beaucaire Terre d’Argence de la Croix-Rouge Française.

Les écoles participantes :

École des Saules – BOULBON

École du Petit Castelet – TARASCON

École Notre Dame – CAISSARGUES

École République – SAINT REMY DE PROVENCE

École maternelle Marie MAURON – SAINT REMY DE PROVENCE

École élémentaire Yvan Audouard – FONTVIEILLE

École élémentaire – SAINT MAXIMIN

École maternelle René CASSIN – REMOULINS

École Les Aires Blanches – FOURNES

École élémentaire Les Oisillons – SAINT HILAIRE D’OZILHAN

Multi accueil Les Pitchounets – VALLABREGUES

Collège Eugène Vigne – BEAUCAIRE

Collège et lycée d’Alzon – BEAUCAIRE

École Puech CABRIER – BEAUCAIRE

École maternelle La Moulinelle – BEAUCAIRE