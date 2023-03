Deux villages pour enfants placés vont ouvrir à Châteaubriant et Saint-Nazaire

Six enfants seront accueillis dans chaque maison, pour ne pas séparer frères et sœurs.

100 enfants placés seront accueillis à partir de 2025 dans deux Villages pour enfants et adolescents, à Saint-Nazaire et Châteaubriant. Ces Villages seront créés par la fondation Action enfance , qui s'implante en Loire-Atlantique après avoir remporté l'appel à projets lancé par le Département.

3.299 enfants ont connu une mesure de placement en Loire-Atlantique en 2021. Sur les 543 fratries confiées au 31 décembre 2021, seulement 51 places étaient dédiées à l’accueil de frères et sœurs ensemble. Face à ces chiffres, le projet de la fondation consiste à accueillir des fratries sans les séparer, en maison, avec des éducateurs.

Six enfants par maison

Deux villages verront donc le jour en 2025 : 50 enfants accueillis à Châteaubriant et 50 à Saint-Nazaire. Chaque village, comme un lotissement résidentiel, sera composé de huit maisons d'habitation, avec six enfants par maison (une à deux fratries). 32 éducateurs familiaux se répartiront la tâche, ils seront deux en permanence dans chaque maison, jour et nuit et tourneront chaque semaine.

"Chaque maison comporte des pièces de vie commune, salon, cuisine et une chambre pour chaque enfant, détaille François Vacherat, directeur général d'Action enfance. Ce principe de petites maisons a plusieurs avantages : c’est sécurisant, chaleureux et rassurant pour les enfants et les jeunes." Deux studios seront aussi disponibles pour accueillir des jeunes de 16 à 18 ans en autonomie.

Un village de ce type existe déjà en Loire-Atlantique, à Sainte-Luce-sur-Loire, ouvert par la fondation SOS Villages d'enfants. Il accueille une cinquantaine d'enfants.