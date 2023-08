Deuxième foire aux meubles au Recyclabulle de Saint-Fiel samedi 5 août

Si vous cherchez un canapé ou un buffet, direction Saint-Fiel. C'est là que se situe l'entrepôt de Recyclabulle, la ressourcerie de Guéret. D'habitude, il n'est pas ouvert au public, il est réservé aux dépôts. Mais il ouvre ses portes samedi 5 août pour une foire aux meubles, la deuxième de l'année. La première, en mai, a été un succès.

ⓘ Publicité

Environ 200 personnes sont venues chiner en mai , certaines même venus de l'Indre ou de l'Allier, se réjouit Jean-Jacques, l'un des salariés. La foire aux meubles ressemble à une braderie, sauf que tout a été trié et réparé par les bénévoles. "Le bouche-à-oreille fonctionne, les gens savent que nos meubles sont bien remontés, on ne met pas n'importe quoi s'il y a un vice, on les répare", précise un bénévole. "C'est comme un déstockage, mais un déstockage utile."

La foire aux meubles se déroule samedi 5 août de 10h à 18h, à St Fiel, au 22 Laschamps de Chavanat.

Les objets ont été triés par les bénévoles et salariés. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul