Deuxième grosse mobilisation à Pau contre la réforme des retraites

La deuxième manifestation paloise contre la réforme des retraites a rassemblé ce mardi 31 janvier 19 000 personnes selon la CGT. C'est 5.000 de plus que lors de la première journée de mobilisation le 19 janvier. Selon le décompte de la police en revanche, il y avait un peu mois de monde : 13 500 personnes. Le cortège est parti un peu après 10h30 de la Place de Verdun et a mis un peu moins de temps pour réaliser le même parcourt qu'il y a 15 jours.

Derrière la banderole "Retrait de cette réforme des retraites injuste", une intersyndicale unitaire, de nombreux fonctionnaires territoriaux, des enseignants, des retraités, des personnels soignants, des éducateurs mais aussi des salariés du privé (Safran, Arkéma ...). Avec une météo plus clémente qu'il y a quinze jours, les parents sont aussi venus avec les enfants. "Je veux que mes enfants puissent profiter de leurs grand-parents", explique ce fonctionnaire territorial d'Oloron. "Il faut reconnaître la richesse que représente les retraités dans la garde des enfants et dans la vie associative de ce pays."

La manifestation s'étend Rue de Liège et rue Bordenave d'Abere. © Radio France - Yannick DAMONT

Dans le cortège, beaucoup s'interrogent sur leur capacité à travailler encore à 64 ans et parfois plus, pour ceux qui n'auront pas tous leurs trimestres de cotisation. Patrice, travaille chez Safran Helicopter Engines à Bordes. Il a 56 ans. Il explique qu'il devra travailler jusqu'à 63 ans et neuf mois. "Au départ, on partait pour 60 ans, je ne suis pas sûr que je pourrai, à 64 ans quasiment, réellement profiter de ma retraite. Déjà à 56 ans, j'ai une hernie discale. J'ai mal au dos, alors dans 10 ans, je crois que ça va piquer."

La mairie de Pau, privée d'électricité

Lors de cette manifestation, des électriciens de la CGT énergie Béarn Bigorre, à la demande de l'assemblée générale interprofessionnelle des grévistes, sont allés couper le courant au compteur de l'Hôtel de ville de Pau. "La mairie de Pau est tenue par un maire qui s'appelle Monsieur François Bayrou. C'est un proche du gouvernement qui soutient la réforme des retraites même s'il propose des aménagements," explique Claude Etchélamendy, le secrétaire général du syndicat des électriciens et gaziers des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.