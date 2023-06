Deuxième jour de grève des agents du Département dans les collèges de Moselle ce vendredi

Ils travaillent dans la maintenance, l'entretien ou la restauration scolaire au sein des collèges du département de la Moselle. Une centaine d'agents territoriaux, employés par le conseil départemental, ont manifesté ce jeudi, à l'heure où se tenait un Comité Social Territorial (CST) devant acter l'augmentation de leur temps de travail. Le mouvement de grève décidé pour ce même jour a mobilisé environ 300 agents selon les syndicats, 160 selon le Département.

ⓘ Publicité

Une grève qui a impacté le fonctionnement d'une vingtaine de collèges, dont sept, en particulier, qui n'ont pas pu assurer la cantine normalement.

Droit local malmené

CGT et Sud protestent contre une loi de 2019 qui impose aux fonctionnaires de réaliser 1.607 heures annuelles de travail. Or cela revient à supprimer les deux jours fériés supplémentaires d'Alsace-Moselle, le Vendredi Saint et le 26 décembre. Si le travail de deux jours supplémentaires n'a finalement pas été retenu, le CST a acté deux minutes de travail supplémentaire par jour. Le département de la Moselle a également acté hier la suppression d'un avantage connu sous le nom de "circulaire Lang" : la récupération de jours travaillés précédant ou suivant un jour férié pendant les congés.

Pour bien comprendre, il faut savoir que ces agents territoriaux ont un emploi du temps lissé sur l'année, pour compenser les périodes de vacances scolaires où les collèges sont fermés, par exemple. Ils travaillent donc jusqu'à 41 ou 42 heures par semaine. Hors de question de revenir sur ces acquis sociaux, pour Nathalie, agent d'entretien et de restauration dans un collège du Pays haut : "Les agents souffrent, il y a de moins en moins de personnel et on fait beaucoup de gestes répétitifs. Nous sommes beaucoup de femmes, avec des carrières morcelées, des temps partiels. Et nous ne sommes pas remplacés. Ce temps de travail imposé par le Département nous est pénible".

Deux jours par an ou deux minutes par jour de travail en plus, peu importe pour Gaël Diaferia, délégué CGT : "Avec cette pénibilité, il faudrait même réduire les temps de travail ! Là, il n'y a pas un euro en plus dans la balance", regrettant l'absence d'augmentation des salaires.

La suppression de la circulaire Lang et des jours fériés doublés passe également très mal : "Pour la rentrée 2023, il faudra travailler a minima deux jours de plus, et au maximum jusqu'à sept jours de plus", déplore Antoine Lecroq, secrétaire adjoint du syndicat Sud au département de la Moselle. "On a pourtant proposé plein de leviers, mais on n'est pas écoutés".

Les grévistes déplorent le recul de leurs acquis sociaux. © Radio France - Julie Seniura

Mise en conformité avec la loi

Pour le Département de la Moselle, il fallait simplement se mettre en conformité avec la loi... et de fait, supprimer l'avantage des deux jours fériés supplémentaires en vigueur en Alsace-Moselle. "Ces jours sont rattrapés par deux minutes supplémentaires travaillés par jour. Nous ne contrôlons pas à la minute près ce que fait chaque agent. Mais nous comptons sur eux pour mettre cela en œuvre", indique Marc Houver, le directeur général des services du Département de la Moselle. Et de rappeler que cette disposition avait "déjà été adoptée et appliquée depuis le 1er janvier 2023 pour les autres agents de la collectivité". En revanche, le Département promet de se pencher sur les questions de pénibilité au travail.

Le mouvement de grève est reconduit ce vendredi, avec un rassemblement à 10h à l'Europlaza, rue Claude Chappe, siège de la direction des personnels des collèges du Département. Des perturbations sont encore à prévoir dans les cantines de certains collèges.