Deuxième jour de grève : les perturbations en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Au deuxième jour de grève contre la réforme des retraites, les syndicats appellent à maintenir la pression. Sur les rails, les cheminots restent très mobilisés. En PACA, compte en moyenne 2 TER sur 10, quatre pour la ligne Avignon-Marseille. Tous les autres trains sont annulés ou remplacés par des bus. Entre Marseille et Paris et Marseille et Lyon, deux TGV vont circuler.

Les profs ne baissent pas les bras non plus. À Avignon, un service minimum est maintenu au centre de loisirs de l'île de la Barthelasse. Les écoles où des enseignants se sont déclarés grévistes ce jeudi soir sont la maternelle Camille-Claudel (où le taux de grévistes est à l'heure actuelle de 75%), la maternelle La Croisière (86%), l'élémentaire Montfavet A (100%), l'élémentaire Montfavet B (80%), la maternelle Les Rotondes (67%), l'élémentaire Saint-Gabriel (75%) et la maternelle Saint-Jean (50%). Trois cantines avignonnaises sont fermées aujourd'hui : Scheppler, Saint-Jean et Stuart-Mill.