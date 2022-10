Deuxième semaine de grève dans les cantines de Saint-Nazaire : les parents à bout

A pied, en vélo, en voiture : la cohue ce vendredi midi devant l'école Pierre et Marie Curie : "c'est la course et ce n'est pas tenable, on travaille nous aussi!" s'insurge une mère d'élève

Elles sont responsables d'office ou aide-cantine dans les écoles de Saint-Nazaire et elles veulent la même prime que leurs collègues cuisiniers de la Logistique. Soit entre 85 et 110 euros par mois. Toute la semaine dernière, elles ont manifesté à l'heure du déjeuner sous les fenêtres de la mairie et le mouvement se poursuit. Le préavis court jusqu'au 21 octobre. Une réunion est annoncée ce lundi midi entre les grévistes et Céline Paillard, l'adjointe chargée des ressources humaines mais la mairie confiait il y a peu à France Bleu Loire Océan ses réticences à "céder sous la pression". "Responsable d'office et cuisinier, ce ne sont pas les mêmes métiers, ni les mêmes catégories", expliquait alors Céline Paillard.

ⓘ Publicité

Les parents dégustent

En attendant, ceux qui dégustent, ce sont les parents. Il faut jongler entre le travail, la coupure du midi, les allers-retours, les repas. Sans prendre partie dans le conflit, la plupart d'ailleurs plutôt solidaires avec les "dames de la cantine", les parents sont résignés ou à bout. Certains arrivent à s'organiser entre eux, à prendre plusieurs enfants et à faire des roulements. Mais globalement, c'est la course. "Ce n'est pas tenable. Si ça continue, on ira pique-niquer dans le hall de la mairie avec nos employeurs, parce que pour eux aussi, ces ajustements de dernière minute, ce n'est plus tolérable" s'insurge une maman venue chercher ses deux filles à l'école Pierre et Marie Curie ce vendredi. "Vraiment excédée", au point d'écrire au maire. "Avec tout le respect que j'ai pour sa fonction, il faut qu'il trouve une solution urgemment".

D'autant que l'année dernière fut éprouvante : "j'ai compté : 19 jours de grève. Et là, on en est au 6ème ? Entre la restauration et le périscolaire, il y a un vrai dysfonctionnement dans les écoles publiques de Saint-Nazaire, je voudrais qu'on m'explique pourquoi".

Il suffit d'un seul agent parfois pour fermer toute une cantine" - mairie Saint-Nazaire

La mairie a envoyé un communiqué par SMS aux parents avant le week-end pour rappeler qu'elle a déjà déboursé 4 millions d'euros cette année pour la revalorisation des salaires dans la fonction publique et qu'il "suffit d'un seul agent parfois pour fermer toute une cantine".

Les négociations s'annoncent animées autour de la table ce midi. Une grève qui fait des heureux malgré tout. "On préfère toujours manger à la maison, à la cantine, c'est pas bon!" crient en choeur les enfants, à la sortie du midi.

loading

loading