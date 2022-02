Ce 8 février, l'agence d'attractivité Attitude Manche a dressé le bilan 2021 de l'Observatoire du tourisme dans la Manche et définit les enjeux pour les années à venir.

Développement du tourisme : la Manche mise sur la basse-saison et sur les activités de plein air

Coté bilan, dans la Manche en 2021, comme ailleurs en France, la fréquentation a été meilleure qu'en 2020 mais un peu moins bonne qu'en 2019. Et la clientèle a été très majoritairement française (83% des nuitées).

Du coté des hébergements marchands, les hôtels manchois ont enregistré une baisse du taux d'occupation durant la saison (-5% par rapport à 2019). La fréquentation dans les meublés de tourisme et les locations de vacances a, en revanche, augmenté. Enfin, elle est jugée "correcte" dans les campings qui ont profité d'une bonne arrière-saison.

Quant aux touristes étrangers, la fréquentation par nos voisins frontaliers est revenue à 80% de son niveau d'avant. En revanche, la Manche a accueilli 66% de touristes britanniques en moins, à cause du cumul crise sanitaire et Brexit.

Un tourisme de février ?

L'an dernier, faute de vacances à la montagne, beaucoup de touristes se sont reportés sur d'autres destinations, notamment la Manche. Cette année, ce n'est pas aussi massif mais il y a bien désormais des touristes qui viennent dans la Manche durant les vacances d'hiver.

Et c'est d'ailleurs un des enjeux à venir pour la Manche : développer la basse-saison.

Confirmation avec Paul-Vincent Marchand, le directeur d'Attitude Manche :

Vélo, randonnée et nautisme...

La Manche attire de plus en plus pour ses activités de plein air : un visiteur sur 10 déclare être venu dans la Manche, l'an dernier, pour pratiquer des activités d'extérieur, selon l'étude d'image d'Attitude Manche. Le succès du vélo notamment se confirme. Les compteurs installés sur les voies vertes en attestent avec une augmentation de 15% de fréquentation par rapport à 2020 et de 24 % par rapport à 2019.

Plébiscitée aussi, la pratique de la randonnée : quinze compteurs sont installés sur le GR 223, le sentier du littoral et puis le service de transports de bagages a également beaucoup augmenté. Enfin, l'engouement a profité aussi aux activités nautiques.

... les activités d'extérieur, un levier touristique

Les loisirs nature, c'est un des atouts sur lesquels l'agence d'Attractivité veut miser à l'avenir pour renouveler les clientèles de proximité, les touristes venus des départements voisins notamment, mais aussi pour reconquérir les clientèles étrangères.

L'offre existe mais il faut "mieux la structurer, mieux la faire connaitre" explique-t-elle, et améliorer l'offre d'accueil pour ce public itinérant. Un premier pas sera d'ailleurs fait dès le mois d'avril puisqu'une quinzaine de campings, situés le long du sentier du littoral, vont désormais réserver des places spécialement pour les randonneurs qui pourront être accueillis dans des lodges à la nuitée, y compris en haute-saison.