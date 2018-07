Le Mans, France

La société des petits trains du Val de Loir recrute des chauffeurs pour son petit train touristique du Mans. Mis en place en 2013, 10 000 visiteurs y prennent place chaque année pour une balade dans la Cité Plantagenêt, notamment les soirs d'été lors des chimères.

Mais cet été, l'entreprise doit faire face à un manque de chauffeur explique Adélaïde Vigneron, responsable commerciale : "On a besoin de chauffeurs ayant leur permis D et c'est là la difficulté. C'est à dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler mais celles ayant le permis D, c'est à dire pour conduire les cars et les bus, sont plus rares. Il y en a mais ce sont surtout ceux et celles qui font du transport scolaire qui sont en vacances l'été".

Emmanuel Lefebvre, l'un des chauffeurs, encourage les candidats : "Moi j'adore. Le contact avec les gens, le soleil, le travail au grand air, c'est très agréable". Le petit train de 60 places mesure 18 mètres de long et se conduit aisément selon lui dans les rues étroites du Vieux.

A temps partiel ou complet en fonction des candidats, le poste est rémunéré au smic + 10% avec 5 euros de prime par repas. "Il y aussi généralement des pourboires" précise Adélaïde Vigneron. Pour candidater, les contacts sont sur la page web des Petits trains du Val de Loir.