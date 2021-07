Devenez maroquinier chez Hermès dans l'Eure avec Pôle Emploi

L'agence de Pôle Emploi de Louviers organise cette semaine des sessions de tests pour trouver de futurs maroquiniers pour Hermès. Le groupe de luxe déjà implanté à Val-de-Reuil, construit actuellement son deuxième site de production de maroquinerie en Normandie à Louviers. Ce sera le 21e site en France. 250 emplois sont prévus et pour trouver de la main d’œuvre, Hermès fait appel à Pôle Emploi. Toute cette semaine, 36 candidats, répartis en trois sessions, passent des tests pour rejoindre la prestigieuse entreprise. Des tests MRS, comprenez par méthode de recrutement par simulation. Oubliez les diplômes ou votre parcours professionnel, seul votre savoir-faire compte. "Nous avons beaucoup de reconversions, des personnes qui ont démarré d'autres métiers et qui finalement se disent, réaliser quelque chose de mes mains,qui demande beaucoup d’intelligence, de capacités de concertation, de mémorisation, d'organisation" explique Emmanuel Pommier, le directeur général du pôle artisanal Hermès maroquinerie. Parmi les candidats cette semaine, Coralie, propriétaire d'un restaurant depuis 18 ans ou Arnaud, jusqu'à présent préparateur esthétique dans l'automobile : "J'ai toujours été travailleur de mes mains et j'aimerais tester le domaine de la maroquinerie" détaille-t-il.

"Ces emplois de maroquinier sont ouverts à tous" explique Brice Mullier, le directeur de Pôle Emploi à Louviers Copier

Une méthode de recrutement qui présente un double avantage : "À la fois pour le candidat et pour l’employeur. Le candidat va pouvoir se positionner sur des offres sur lesquelles à priori il n’allait pas. Pour l’employeur, c'est la possibilité de rencontrer des candidats qu'ils n'aurait pas rencontrer sur des offres classiques" précise Fabien Morel, le responsable de l’équipe MRS de Pôle Emploi dans l'Eure.

36 candidats et près de quatre heures de tests

Pendant presque quatre heures, la plus longue session proposée par Pôle Emploi dans l'Eure, les candidats sont évalués et chronométrés sur sept tests, "c'est par exemple un test où on va leur demander de découper aux ciseaux du papier et ensuite de le recoller dans des cadres très précis. On va pouvoir vérifier la dextérité demandée par l'employeur" avance Fabien Morel. On peut aussi demander aux candidats d'évaluer la qualité d'étoffes.

REPORTAGE - Des recrutements par simulation pour Hermès à Pôle Emploi à Louviers Copier

En moyenne, "le taux de réussite à une session tourne entre 65% 70%" précise Brice Mullier, le directeur de Pôle Emploi Louviers. Les tests sont corrigés le lendemain et les candidats sont prévenus dans la foulée. En cas de succès, il passeront des tests psychotechniques la semaine prochaine. Pour les candidats définitivement retenus, la formation dure 18 mois, "d'abord avec des formateurs puis avec des tuteurs pour amener les personnes à ce degré d'autonomie et de décision suffisant" détaille Emmanuel Pommier. Car chez Hermès, un artisan fabrique sa pièce, petite maroquinerie ou sac à main, de A à Z.

Toute la transmission se fait par des artisans expérimentés" - Emmanuel Pommier

Depuis 2016, 300 maroquiniers ont déjà été formés par Hermès dans l'Eure. D'autres sessions de tests sont prévues et la prochaine réunion d'informations aura lieu le 25 août. Pôle Emploi a mis une offre d'emploi en ligne. Vous pouvez également vous rapprocher de l'agence Pôle Emploi de Louviers.