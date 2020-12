Le circuit de Charade, dans le Puy-de-Dôme, a un nouvel exploitant : il s'agit du groupement de sociétés Green Corp Konnection, spécialisé dans la course automobile et dans les voitures électriques.

"Devenir le circuit le plus vert du monde" : les ambitions du nouvel exploitant du circuit de Charade

Faire du circuit de Charade "le circuit le plus vert du monde", c'est l'ambition de Green Corp Konnection. Ce groupement de société, spécialisé dans la course automobile et les véhicules électriques, a été choisi comme nouvel exploitant de l'historique circuit puydômois basé à Saint-Genès-Champanelle.

Guerlain Chicherit, ancien champion de ski et de rallye et PDG de Green Corp Konnection, veut en faire un circuit "100% électrique, avec que des véhicules électriques". 12 hectares de panneaux solaires vont être construits sur place, "Cinq hectares en 2020, pour recouvrir le parking, et puis le reste en 2023-2024" explique le directeur général du nouvel exploitant Eric Boudot.

12 hectares de panneaux solaires d'ici trois ou quatre ans

Cela pourrait faire du circuit de Charade "le premier circuit du monde en terme de production d'énergie verte" affirme Eric Boudot. En plus de ces panneaux solaires, le circuit devrait accueillir un important "hub économique".

12 hectares de panneaux photovoltaïques devraient être construit sur le circuit. © Radio France - Green Corp Konnection

"Plusieurs start-ups clermontoises se sont déjà engagées à venir s'installer sur le circuit," dit Eric Boudot.

Dans un premier temps les travaux vont cependant porter sur la réfection du circuit, "il faut élargir la piste pour la rendre aux normes et pouvoir accueillir très vite des compétitions internationales", confie le directeur général.

Jean-Yves Gouttebel, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, au centre, entouré des deux dirigeants de Green Corp Konnection. © Radio France - Théophile Vareille

Président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, Jean-Yves Gouttebel se réjouit de l'arrivée de ce nouvel exploitant et de ce partenariat public-privé : "_Le circuit aurait pu tomber à l'abandon, devenir une friche économique_, mais là c'est un nouveau circuit de Charade, tourné vers l'avenir, qui va voir le jour."

30 millions d'euros devraient être investis par le nouvel exploitant sur le site du circuit de Charade.