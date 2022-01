Devenu patron de bar à Flesselles, Fabien Danten tourne la page Whirlpool

C'est l'histoire d'une reconversion professionnelle réussie. Après plus de 20 ans passés chez Whirlpool et après la reprise ratée par WN, Fabien Danten est désormais à son compte. A 51 ans, il a repris le seul bar de Flesselles, petite commune du nord d'Amiens. Une nouvelle vie, loin de l'usine, dans laquelle il est pleinement épanoui et qu'il raconte à France Bleu Picardie.

"Je suis un enfant de Whirlpool, mes parents ont fait leur carrière là bas, j'y suis rentré comme intérimaire en 1992, comme opérateur et j'ai terminé chef de production", raconte t-il, attablé près de son zinc, tout en glissant un bonjour, une blague ou un sourire à un client qui entre. Fabien Danten a aussi connu son épouse chez Whirlpool, des collègues devenus amis. Autant d'éléments qui font que cette page est "forcément difficile à tourner." Surtout quand d'anciens collègues passent le voir sur son nouveau lieu de travail.

Mais l'ancien ouvrier devenu commerçant avance. "C'est dans ma nature !" Après les fermetures de Whirlpool puis de WN qui provoquent toujours beaucoup de "colère et d'amertume" chez lui, il décide de faire une croix sur l'industrie. "Je ne voulais plus m'investir pour des gens qui n'en valent pas la peine en fait." Il décide donc de regarder les annonces pour une reprise de bar et jette son dévolu sur "Le Cep", à Flesselles, au nord d'Amiens.

Grâce à ses indemnités de licenciements il a aussi tout refait à neuf et ouvert en octobre 2020, juste avant le second confinement. Mais depuis, le bar est bel et bien ouvert et accueille de nombreux clients avec son fils qui travaille à ses côtés. "Les gens nous ont accepté tout de suite. Cela fait un an et demi que je suis là, j'ai l'impression de connaître tout le monde", glisse t-il dans un sourire.