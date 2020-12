"La fermeture c'est égal à la mort", avertit un bistrotier samarien avant la manifestation à Paris

"La fermeture c'est égal à la mort (...) Si on n'a pas une vraie perspective, une vraie date pour la réouverture, on va en laisser beaucoup sur le carreau", explique Franck Galand le propriétaire de la Taverne d'ches 3 piots coechons à Woignarue en Picardie Maritime.

"La fermeture c'est égal à la mort", explique ce lundi matin Franck Galand le propriétaire de la Taverne d'ches 3 piots coechons à Woignarue, invité de France Bleu Picardie. Il participera ce lundi à la manifestation des professionnels des bars et de la restauration à Paris. Ils vont devoir rester fermés au moins jusqu'au 20 janvier. Dans le cortège il y aura 60 responsables d'établissements et employés venus de la Somme

"A la fin de l'année on va être à plus de 5 mois de fermeture. Si on n'a pas une vraie perspective une vraie date pour la réouverture, on va en laisser beaucoup sur le carreau", explique Franck Galand . En 2020, il est à 6 mois sans salaire. "Manger on y arrivera toujours, pour le reste c'est devenu du luxe (...) il ne nous reste pas assez de sous pouvoir faire des cadeaux à Noël".

Franck Galand estime que cette fermeture administrative n'est pas justifiée : "On a été les premiers à fermer. Quand on a rouvert on a mis tout en place pour essayer d'accueillir les gens dans des conditions les plus adéquates. Je ne suis pas persuadé que les bistrots, les restaurants qui ont tous joué le jeu en terme de distanciation, ont fait le job et même plus, soient les endroits les plus contaminants."

"Ce qu'on veut, c'est travailler", résume Franck Galand.