Le géant du transport de colis et de courrier DHL a inauguré ce mardi son plus important site en France, à Roissy-Charles de Gaulle. Le bâtiment, qui a coûté 170 millions d'euros, vise à répondre à une explosion du e-commerce depuis le début de la crise sanitaire.

Le géant du transport de colis DHL inaugure son plus gros site en France à Roissy-Charles de Gaulle

170 millions d'euros. C'est ce qu'a coûté le bâtiment flambant neuf du transporteur de colis DHL en France, inauguré ce 5 octobre à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le site, qui s'étend sur 91 000 m2, doit permettre au géant américain de répondre à la demande croissante du e-commerce, qui a explosé avec la pandémie de Covid-19. Sa mise en service est prévue le 21 octobre 2021.

Le hub de DHL à Roissy-Charles de Gaulle, inauguré ce 5 octobre 2021. © Radio France - Margot Turgy

Grâce à un système de distribution et de tri automatisé, cette plateforme va pouvoir traiter "dix fois plus de colis" que l'ancien site de DHL présent à Roissy, explique Fatah Ziani, le directeur des opérations de l'entreprise. Il va plus précisément pouvoir trier 38 000 colis par heure. Cette technologie doit également permettre de gagner une heure sur chaque livraison ou enlèvement de colis. Pour assurer la cadence, 239 emplois ont été créés spécialement pour le site, sur les 700 nécessaires.

Le hub de DHL à Roissy-Charles de Gaulle, inauguré ce 5 octobre 2021. © Radio France - Margot Turgy

Le président de DHL France, Philippe Prétat, assure que la croissance du e-commerce n'est pas incompatible avec la protection de l'environnement. "Nous aspirons à être complètement neutre en C02 d'ici 2050", précise-t-il. "Nous avons donc annoncé la commande de 12 avions électriques, baptisés Alice, et qui seront testés aux Etats-Unis pour la première fois à la fin de l'année 2021, avant d'être complètement opérationnels en 2024. Ils auront une autonomie de 815 km et un temps de chargement des batteries très rapide, à savoir d'une demi-heure par heure de vol", détaille Philippe Prétat. En attendant ces avions, DHL assure développer le transport de colis vert depuis son site à Roissy, notamment grâce aux livraisons à vélo et au développement des véhicules électriques.