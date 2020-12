Diaconat protestant : des salariés dénoncent des pressions managériales

Les banderoles se déploient sous la colombe accrochée sur la façade du siège du Diaconat protestant. Une cinquantaine de salariés, engoncés dans leurs écharpes, entonnent des chants et des slogans. Réunis à l'appel du syndicat Sud, ils font grève ce jeudi 3 décembre pour dénoncer des pressions de la part de leur direction générale.

Des départs en série

Quelques salariés d'Anef, autre association d'entraide, sont venus en soutien. Marc Weiler, délégué syndical Sud Solidaires, égrène les noms des personnes parties en 2019 : "Il y en a 48 en tout, 21 cadres et 27 salariés". Dernier départ annoncé : celui de la directrice de Drôme Sud qui couvre notamment Montélimar. "C'était une personne qui nous couvrait, elle se prenait tout dans la figure", témoigne Alexandra.

"Tout", ce sont des remarques malveillantes, des appels à démissionner de la part de la hiérarchie. "J'ai vu comment ça s'est passé, raconte Murielle, toujours en poste. On a évoqué une fois l'appréhension de recevoir un certain usager seul dans un bureau et on m'a répondu que tous les travailleurs sociaux n'étaient pas capables d'assurer cette mission sans qu'on sache mon parcours. Ça faisait quatre jours que j'étais là".

Près d'elle, Marion, acquiesce. Après des mois sans cadre, à gérer comme elle pouvait les usagers de son pôle, elle s'est mise en arrêt maladie. "Ça a duré plus de deux mois et là je suis en mi-temps thérapeutique, explique-t-elle. C'est une fatigue. J'ai vu mes collègues partir quasiment en burn-out. J'ai eu des signes avec des vertiges et j'ai voulu m'arrêter avant d'atteindre leur niveau".

Que se passe-t-il ?

En 2018, le directeur général et le président sont partis de l'association coup sur coup. Suite à cela, une nouvelle directrice générale a été nommée contre l'avis de salariés et du syndicat Sud. "Nous ne voulons la tête de personne, assure Marc Weiler. Mais nous souhaitons une refondation de la direction".

C'est depuis cette nomination que la situation s'est détériorée selon le syndicaliste. Un climat de plus en plus anxiogène confirmé par les salariés regroupés ce jeudi matin. Alexandra, suite au départ annoncé de sa directrice à Montélimar, est en souffrance : "J'ai peur que ça devienne comme à Valence".

Une expertise sur les risques psychosociaux a été diligentée par le CSE. La direction générale en a déjà pris connaissance et elle sera discutée le 8 décembre lors d'une réunion pour mettre en place des pistes de travail pour sortir de cette situation. "Ce que pointe l'expertise, c'est que tous les voyants sont au rouge", dit Marc Weiler.

Le président du Diaconat protestant Drôme-Ardèche, Jean-Jacques Bosc. © Radio France - Willy Moreau

Qu'en pense la direction générale ?

"Ce n'est pas tout à fait ce que dit l'expertise", répond le président du Diaconat protestant, Jean-Jacques Bosc. Il ajoute : "Il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord avec ce que disent les experts et nous en discuterons le 8 décembre". Jean-Jacques Bosc dénonce une instrumentalisation du syndicat Sud "qui n'a jamais accepté la nomination de la directrice générale".

"Quand on parle de management par la terreur, c'est très grave ! s'insurge-t-il. Nous ne sommes pas France Télécom où des salariés s'étaient suicidés sur leur lieu de travail. On ne nie pas que des salariés, dans certains services, puissent avoir des difficultés de travail mais c'est quelque chose qui arrive dans toutes les entreprises."

"Si vraiment il y avait un management par la terreur, pourquoi le syndicat Sud n'est-il pas allé en justice ? On a vu pour France Télécom ou dans d'autres structures, des syndicats emmener leurs employeurs devant la justice. Et là, ce n'est pas le cas. _D'ailleurs, j'attends qu'il [Sud Solidaires] le fasse_", conclue Jean-Jacques Bosc.