Diakité a besoin de produits d'hygiène, nourriture et bénévoles pour accueillir les migrants en transit à Bayonne

Diakité, l'association qui vient en aide aux migrants de passage à Bayonne, a besoin de produits d'hygiène, de nourriture et de vêtements pour homme. Et elle recherche des bénévoles pour les vacances de fin d'année.

Bayonne, France

Diakité a été créée il y a 2 mois pour venir en aide aux migrants de passage à Bayonne. Le but de l'association est de leur offrir un endroit où ils puissent se reposer quelques heures ou une nuit, avant de reprendre leur route, le bus pour les grandes villes, en général Paris. Il y a 2 semaines, l'association a déménagé d'une centaine de mètres, pour améliorer ses conditions d'accueil (notamment en matière de sécurité incendie) et ouvrir "Pausa", 18 quai de Lesseps. Là, elle accueille chaque jour une centaine de migrants, essentiellement des hommes d'Afrique de l'Ouest (les femmes et enfants représentent environ 10% des migrants en transit à Bayonne).

Besoin de riz et de lait

Les migrants ne sont donc que de passage à Bayonne, le temps d'une halte repos, de prendre une douche, un repas ou un petit-déjeuner. "L'important est qu'ils ne repartent pas le ventre vide" insiste Maité Etcheverry, la présidente de Diakité, et pour cela l'association a donc besoin de nourriture. Elle reçoit régulièrement l'aide de boulangeries qui cèdent leurs invendus, de la Banque alimentaire du Pays basque qui livre des produits frais 3 fois par semaine, mais il reste des besoins en riz, semoule, conserves de légumes, café et "lait dont ils sont très consommateurs parce que cela leur soulage les maux d'estomac. Ce sont souvent des personnes dénutries" , précise Maité Etcheverry.

Diakité propose des petits déjeuners, ou des repas généralement végétariens, aux migrants de passage. Pour cela, l'association a besoin de dons en nourriture. © Radio France - Valérie Menut

Diakité lance également un appel aux dons en produits d'hygiène : brosses à dents, dentifrice, gel douche. "Il y a aussi un gros besoin en _lait hydratant_, très important parce qu'ils ont les peaux très sèches, leurs organismes sont fatigués et vulnérables" explique la présidente de l'association bayonnaise.

Brosses à dents, lait hydratant, gel douche. Il y a un grand besoin en produits d'hygiène. © Radio France - Valérie Menut

Des vêtements, mais pour les hommes seulement

Autre besoin : celui en vêtements, mais uniquement pour les hommes, et des petites tailles (S-M, maximum 40). Des vêtements que Diakité ne réceptionne que les dimanches entre 15h et 17h, parce qu'elle n'arrive plus à gérer les dons à ce niveau-là ! Elle mobilise 5 locaux associatifs pour stocker une masse de vêtements surtout pour femme et enfant alors qu'ils ne représentent qu'une part infime des migrants de passage.

Appel à bénévoles pour les fêtes de fin d'année

Diakité compte aujourd'hui 350 bénévoles qui se relayent à "Pausa", ouvert 7 jours sur 7, 24 h sur 24. Beaucoup seront en vacances et de fait indisponibles pendant les fêtes de fin d'année, période au cours de laquelle les migrants devraient par ailleurs être plus nombreux puisqu'ils devraient rester un peu plus longtemps à Bayonne (les billets de bus seront plus chers, les places disponibles moins nombreuses). Pour l'heure, chaque jour, ce sont en moyenne une trentaine de migrants qui partent de "Pausa", pour autant de nouveaux arrivants. La donne risque donc de changer un temps. Pour gérer tout cela, Diakité lance un appel aux bénévoles pour les vacances de Noël.