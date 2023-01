DiamFab veut placer ses diamants de synthèse dans les voitures électriques de demain

Chez DiamFab vous faites des diamants de synthèse à partir de méthane. Quel est le procédé ?

Gauthier Chicot, président et co-fondateur de DiamFab - Ce qu’il faut savoir c’est que le diamant c’est un arrangement particulier de carbone, l’atome de carbone ; et le méthane c'est le CH4. Donc on vient décomposer du méthane pour récupérer les atomes de carbone du méthane qui vont venir se réarranger à la surface de notre germe de diamant, et ainsi faire "pousser" le diamant dans les bonnes conditions de pression et de et de température.

Vous cultivez du diamant en somme !

On dit qu'on fait pousser du diamant !

Le diamant c’est aussi un super semi-conducteur...

C’est ça : on connaît surtout le diamant pour la joaillerie et puis les les outils mécaniques, mais c’est un matériau qui est conducteur, et qui a des propriétés qui sont bien supérieures à celles de tous les autres matériaux. Et notamment des propriétés électriques et des propriétés aussi de fonctionnement dans des conditions extrêmes de température et de radiation.

Le diamant de synthèse permet d’économiser de l’énergie ?

Effectivement avec le diamant on va pouvoir faire des composants électroniques qui vont être plus efficaces, c’est-à-dire qu’ils vont gâcher moins d’énergie que les composants actuels. Là où on gâche jusqu'à 10% d'énergie, on ne va plus qu'en gâcher 1%. Et en plus de cela, on va avoir besoin de beaucoup moins de matière de diamants pour fabriquer le composant avec les mêmes caractéristiques.

Vous êtes en phase de recherche et développement, et vous effectuez une levée de fonds...

On prépare une levée de fonds pour justement changer de braquet. Aujourd’hui DiamFab ce sont 11 personnes et on est encore dans les locaux du CNRS (sur la Presqu'île scientifique, ndlr), et donc on cherche à lever 3 millions d’euros pour cette fois-ci s’équiper avec nos propres machines qui vont être compatibles avec les standards industriels, et puis renforcer l’équipe et préparer justement cette phase d’industrialisation dans 2 ans.

Vous comptez passer à la phase industrielle à quelle échéance ?

On pourra servir ce marché de masse à l’horizon 2027-2028. On a encore effectivement de la technologie à développer, et puis il y a des phases de tests et de qualification qui vont être nécessaires avant d’adresser les différentes applications, dont les les véhicules électriques que je mentionnais tout à l’heure.

Donc en 2027, 2028, il y aura peut-être du diamant de synthèse isérois dans nos voitures ?

Notre ambition c’est qu’avant 10 ans, il y ait du diamant de DiamFab dans toutes les voitures électriques, que ce soit pour les composants électroniques, pour la gestion de l’énergie, ou même pour les capteurs - car on peut aussi faire des capteurs quantiques avec du diamant.