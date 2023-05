Die : un collectif conteste la zone d'activité

Depuis deux mois, ils sont fidèles au poste. Entre 30 et 40 membres du collectif "la tulipe sauvage se rassemble sur la zone de Chamarges. Au programme pique-nique et jardinage. Ils ont déjà planté des arbres fruitiers et une centaine de kilos de pommes de terre. Il s'agit pour eux de contester la réalisation de la deuxième partie de la zone d'activité de Chamarges planifiée par la communauté de communes du diois.

Des terres agricoles

Principal argument du collectif : on va imperméabiliser sous le goudron et le béton des terres qui servaient à l'agriculture depuis le moyen-âge. Il s'agit de terres plates, assez rares dans le diois et donc plus facilement cultivables. Le collectif explique également qu'il reste de la place dans des zones d'activités qui sont en déshérence comme par exemple sur la zone de Cocause.

Des entreprises attendent un lieu pour s'installer

Ce n'est pas l'avis de la communauté de communes du diois qui explique que des entreprises locales attendent un lieu pour s'installer. "La liste d'attente est longue" dit le président de la communauté de communes Alain Matheron. Par ailleurs les élus expliquent que l'intercommunalité facilite la transmission des exploitations agricoles dans la combe de Die. "Il ne s'agit que de quatre hectares qui ne changeront pas le visage de l'agriculture à Die" argumente le président Matheron. "Il y aura d'ailleurs sur ces quatre hectares une partie occupée par une noyeraie qui sera laissé en l'état."

La tulipe sauvage

Le collectif qui s'oppose à cette zone d'activité a pris le nom de cette plante assez rare que l'on trouve sur le site : la tulipe sauvage.