"La reconquête industrielle est en marche", affirme Bruno Le Maire en visite chez Alpine à Dieppe

Bruno Lemaire est en reconquête industrielle ce vendredi. Le ministre de l'Economie visite l'usine Alpine de Dieppe (Seine-Maritime), marque de luxe du groupe Renault, accompagné de Luca de Meo, le patron de la marque au losange, mais aussi d'Esteban Ocon, le vainqueur du Grand prix de Hongrie de Formule 1. La marque sportive prend le virage de l'électrique.

Un nouveau nom pour l'usine dévoilé ce vendredi

C'est un nouvel élan et un nouveau défi pour les quelque 350 salariés de l'usine en CDI. Ils produisent les Alpine A110. L'usine prend un nouveau tournant. Elle produira le futur crossover 100% électrique. "Je crois que la reconquête industrielle est en marche, qu'elle donne des résultats, on va le voir ici sur l'usine Alpine de Dieppe, sur d'autres sites industriels (...) cette reconquête industrielle est possible, elle ouvre des usines, elle crée des emplois", explique Bruno Le Maire.

Bruno Le Maire (au centre) accompagné de Luca de Meo, le patron de Renault (à gauche) en visite ce vendredi matin à l'usine Alpine de Dieppe. © Radio France - Coralie Moreau

"Nous avons pris des décisions difficiles sur la fiscalité, sur la formation, sur l'investissement dans l'innovation. Nous commençons à avoir des résultats. Ce sont des premiers résultats mais ils sont dans la bonne direction", poursuit le ministre de l'Economie.

L'entreprise Alpine a été créée à Dieppe en 1955 par Jean Rédélé un concessionnaire Renault. "S'il y avait une logique, elle est claire. Jean Rédélé est le cœur et le fédérateur de cette marque (...) Si elle porte son nom ce serait magnifique", explique ce vendredi matin sur France Bleu Normandie, Bernard Ollivier, l'ancien PDG d'Alpine. L'avenir le dira.