Dieuze : l'usine GGB officiellement vendue à Rafer

Ne dites plus GGB, mais Rafer, désormais. Ce lundi 30 novembre, l'usine de Dieuze (Moselle), qui fabrique des paliers en huit, utilisés en mécanique, a été officiellement vendue à son repreneur. Une nouvelle ère commence pour les 88 salariés mosellans.

Ca y est, c'est fait. L'usine GGB de Dieuze est désormais officiellement reprise par la société Rafer, basée à Saint-Chamond, dans la Loire. Le fonds de commerce a été cédé ce lundi 30 novembre. Suivra la vente des bâtiments, dans quelques mois, afin de respecter les délais légaux, mais il ne s'agit que d'une simple formalité administrative.

Depuis ce mardi, les salariés sont donc désormais employés par Rafer : leurs contrats de travail ont été transférés vers le nouvel employeur, dans les mêmes termes. C'était un des points essentiels aux yeux des salariés mosellans, dont l'usine a frôlé la fermeture il y a quelques mois. Le groupe américain EnPro, maison mère de GGB, avait menacé de fermer le site si aucun repreneur ne le rachetait.

La transition est donc enclenchée entre les équipes dirigeantes de GGB et de Rafer : elle va durer plusieurs semaines.

Projets de diversification

Le groupe GGB continuera d’approvisionner le site mosellan en pièces mécaniques essentielles à la production des paliers en huit, sa spécialité.

Mais à l'avenir, Rafer compte diversifier l'activité de sa nouvelle usine : en plus de fabriquer des paliers, le groupe ligérien envisage de produire diverses pièces de fonderie en aluminium. Cette nouvelle activité devrait voir le jour au cours du second semestre 2021.

Une ambition accueillie favorablement par les salariés mosellans : "Avec plusieurs cordes à notre arc, nous serons plus forts", estime Jean-Paul Dosch, le délégué Force Ouvrière. Mais il reste prudent : l'annonce de la possible fermeture de l'usine avait créé un vent de panique chez les clients de GGB Dieuze. Les commandes étaient passées de 300.000 pièces par mois, à plus de 1.700.000. Rien n'indique, à ce stade, que les carnets de commande seront toujours pleins dans les mois qui viennent.

Et pour ne rien arranger, la production a été perturbée par un incendie accidentel, survenu dans le transformateur électrique de l'usine, il y a deux semaines. L'outil industriel n'a pas été touché, mais sans électricité, l'usine a été totalement à l'arrêt pendant huit jours, le temps des réparations. La production n'a pu reprendre que vendredi dernier.