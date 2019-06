Location de voitures aux aides à domicile : test positif à Guéret

Guéret, France

"Je roule toute la journée, du matin 8h, au soir 19h." Isabelle Mercadier travaille pour une association d'aide à domicile d'Aubusson (Creuse). Elle utilise sa voiture personnelle pour faire ses tournées, mais n'a pas de solution si jamais elle tombe en panne. Pour Isabelle Mercadier et toutes les aides à domicile de Creuse, le Conseil départemental réfléchit à louer jusqu'à 300 voitures aux associations d'aide à domicile.

"Au moindre bruit de la voiture, on se demande si on pourra finir la journée." Isabelle Mercadier, aide à domicile en Creuse.

Une nouvelle qui ravit Isabelle Mercadier : "On n'a pas tous des voitures neuves, ou les moyens de s'acheter des Rolls Royce. Au moindre bruit de la voiture on se demande si on pourra finir la journée." Pour l'instant, en cas de panne, c'est la débrouille : "j'appelle à l'aide ma famille ou je demande à mon garagiste s'il a une solution de remplacement. Si le département nous prête une ou deux voitures, on peut faire face. Et même reposer un peu notre voiture personnelle", explique Isabelle Mercadier.

A Guéret, l'association d'aide à domicile Elisad teste ce dispositif depuis deux ans, avec deux voitures louées par la Mefboc (la Maison de l’Économie et de la Formation du Bassin Ouest Creuse). Et Stéphanie Bernard, cheffe de service, ne voit que des qualités au dispositif : "Avec nos 180 salariés, on a régulièrement des problèmes liés à leur véhicule. Ces voitures de la Mefboc nous permettent de remplacer dans l'urgence, et de faire en sorte qu'on visite bien les personnes qu'on vient aider."

Avoir ces deux voitures dans l'association, c'est aussi pouvoir embaucher plus de monde : "Certains employés ont le permis mais pas de voiture. Alors on les affecte à l'un des deux véhicules pour une période donnée.", détaille Stéphanie Bernard. L'association a aussi recours à des solutions alternatives : "On peut accepter des gens en scooter, l'été. Ou bien on utilise des voitures sans permis, électriques, qui sont aussi louées par la Mefboc."

Sur le plan financier, Elisad sort gagnante du dispositif : à moins de 400 euros la location de deux voitures, assurance et entretien compris, "le bilan est plus que positif" assure Stéphanie Bernard. Un exemple que suivront peut-être les autres associations d'aide à domicile creusoises.