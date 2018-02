Ce sera très difficile de ce rendre à l'aéroport de Roissy ce week-end à cause d'une manifestation de VTC qui organisent un barrage filtrant à l'aéroport mais aussi parce que le RER B est fermé pour cause de travaux entre Aulnay et Roissy.

Paris, Île-de-France, France

Pour les départs en vacances samedi, attention si vous avez un avion à prendre à l'aéroport de Roissy. Tout le week-end, samedi et dimanche, cela risque d'être très difficile de se rendre à Charles-de-Gaulle 1 et 2. Le RER B est coupé et les VTC manifestent samedi.

Pas de RER B entre Aulnay et l'aéroport de Roissy samedi et dimanche

Le RER B ne roule pas entre Aulnay-sous-Bois et l'aéroport de Roissy ce week-end (17/18 février 2018). Il ne fonctionnera pas non plus le week-end suivant (24/25 février).

La SNCF a programmé d'importants travaux de renouvellement des voies sur ce RER B.

Si vous devez vous rendre à l'aéroport durant ces week-ends, la SNCF vous conseille de prévoir un autre moyen de déplacement. Des navettes prendront le relais entre les gares de Mitry-Claye et l'aéroport Charles-de-Gaulle 1 et 2. Le service de navettes commence à 5h00. Les navettes partent toutes les 10 minutes. Le temps de trajet est estimé à 30 minutes.

Attention à la manifestation des VTC samedi

Si vous pensez vous déplacer en voiture, attention aussi à votre temps de parcours. La journée est classée orange en région parisienne ce samedi.

A cela il faut ajouter une manifestation des VTC samedi matin. Les VTC commencent une grève illimitée samedi et ils organisent un barrage filtrant à partir de 7h samedi matin à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Ils ont aussi prévu de rejoindre Paris dans la matinée en organisant une opération escargot pour se rendre au ministère des Transports où ils espèrent arriver dans l'après-midi.

Les VTC se mobilisent pour obtenir la tarification minimum

Les chauffeurs réunis au sein d'une "Union des VTC" revendiquent, dans un communiqué, la course minimum à 12€ net chauffeur ainsi que les tarifications à 1,50€ au kilomètre, 0,50 cts d’€ à la minute et 2€ de la prise en charge. Ces tarifications seront facturées par le chauffeur à la plateforme mettant fin à la concurrence qui se fait au détriment des chauffeurs. Ils ont décidé de lancer une grève illimitée qui commence donc samedi 17 févirer 2018. L'Union des VTC appelle à des actions de blocages, à des manifestations et des regroupements dans toute la France.