Difficultés à Latécoère : fermeture du site de Labège et délocalisation des activités de Toulouse-Montredon

Les sites de Latécoère dans le bassin toulousain rencontre de nouvelles difficultés. La direction de Latécoère vient d’annoncer au CSE un projet visant à transférer d’ici à fin 2024 la totalité de l’activité du site Montredon vers la Tchéquie et le Mexique. Dans cette usine, situé au sud-est de Toulouse, inaugurée il y a six ans, le sous-traitant aéronautique spécialiste des aérostructures et des interconnexions, fabrique des pièces élémentaires depuis 2017.

Changement radical de poste

En tout 150 salariés vont être touchés par ces restructurations (109 à Montredon et 36 à Labège). La direction promet qu’il n’y aura pas de licenciement. Des formations seront proposées à ses salariés pour qu’ils puissent travailler. Stéphane Faget est délégué syndical FO, il décrit le changement radical de travail pour les salariés. "Aujourd'hui, les salariés de Motredon, ils font de l'usinage, du traitement thermique et de la chaudronnerie. Et pour demain, ça sera donc des métiers de services qui sont là pour offrir des prestations d'intervention chez les clients. Ce seront des métiers qui ne sont pas du tout les mêmes, mais qui peuvent être atteint par le biais de la formation interne, la formation externe. Tout ce qui va permettre aux gens d'évoluer sur d'autres métiers."

La conséquence sera la fermeture du site de Labège dont les activités de système ( des caméras) seront transférées à Montredon. Le site accueillera aussi des salariés de Latécoère Colomiers qui font du service après-vente.

La direction de Latécoère explique que ces modifications sont liées à nouveau schéma industriel. Elle parle de restructurations liées à manque de rentabilité toujours à cause de la crise COVID mais aussi des difficultés de Boeing. Mais elle espère pouvoir augmenter le personnel au sein du site de Montredon avec les activités de services.

Plan social déguisé ?

La CGT a des mots très durs pour ces restructurations. Le syndicat fustige un troisième plan social qui ne dirait pas son nom. " Il y a 150 personnes à reclasser. Or, il y a 63 postes ouverts dans la région toulousaine. Donc il y a un problème d'arithmétique. Et puis il y a aussi une incompatibilité entre le postes qu'avaient les salariés et ceux qui sont proposés.

Puisque qu'il ne sera pas possible de reclasser tout le monde, il y a des gens qui vont devoir partir".

Les autres syndicats sur le site sont plus mesurés et estiment que la direction devait mener cette restructuration pour garder le site de Montredon. Toutefois, Stéphane Faguet explique pour FO a voté contre lors du CSE. Selon il faut garder des postes primordiaux sur le site. " On doit pouvoir avoir en interne la maîtrise du produit. On parle du bureau d'études notamment. Quand on est sollicité par les donneurs d'ordre pour faire des prototypes, il faut qu'on puisse garder la maîtrise du prototype. Il ne faut pas se séparer de cette partie là."

Après cette restructuration de l’usine de Montredon, il ne subsistera plus en France comme activité de production dans la branche aérostructures, l’atelier de Périole avec cinquantaine salariés et l’usine de Gimont et sa centaine de salariés.

Fin septembre 2020, la direction avait annoncé des réductions d’effectif à cause de la crise du Covid. Latécoère avait alors supprimé un tiers de ses effectifs en France soit 475 postes sur 1500 à l'époque environ.