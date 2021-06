Difficultés de recrutement : un patron lavallois pousse un "coup de gueule"

Tarik Hammouni est un patron en colère. Depuis deux mois, le gérant de la société Flash Colis, basée à Laval, n'arrive pas à recruter quinze chauffeurs en CDI. Les postes restent vacants car les candidats abandonnent après quelques jours de travail. Tarik Hammouni ne recherche pourtant pas des profils aux critères très précis : tous les candidats sont acceptés avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience. Ce patron lavallois propose un salaire qui peut aller jusqu'à 1700 euros nets par mois avec les primes et ne comprend pas pourquoi il a autant de mal à recruter.

"Plus les années passent, plus ça devient des fainéants"

Tarik Hammouni dénonce l'absence de motivation des candidats à l'embauche. "Vous avez des personnes qui n'ont plus envie de travailler et qui ne sont plus motivées. Il y a plus de motivation de travail comme à l'époque de nos parents. Il n'y a plus rien. J'ai l'impression que plus les années passent, plus les générations arrivent, plus ça devient des fainéants", souligne le patron de Flash Colis. Dans son viseur : les allocations chômage et les aides sociales qui, selon lui, n'incitent pas au retour au travail. "Quand vous entendez dire je n'ai pas besoin de travailler, je gagne 1500 aux assédic, je ne paie pas mon loyer. Je suis tranquille, je n'ai pas besoin de travailler. Comment voulez vous motiver les gens à vouloir bosser et à vouloir se lever le matin et aller travailler ?", pointe-t-il du doigt.

Ils viennent juste pour deux jours, ils trouvent ça dur à livrer quelques colis.

Tarik Hammouni, patron de Flash Colis

Tarik Hammouni propose 15 postes en CDI pour tout type de profil. Après chaque entretien d'embauche, c'est souvent le même scénario qui se répète selon lui. "La semaine dernière, le matin, j'ai eu les CV. L'après midi, j'ai eu des entretiens. Le lendemain, ils ont été en poste. Sur 5, il n'y en que 3 qui sont restés. Les deux autres ne sont pas restés parce qu'ils trouvaient ça dur. Ce n'est pas normal. Les premiers jours, c'est une formation découverte. Ça devient du n'importe quoi", soupire le gérant de la société Flash Colis.