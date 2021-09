Difficultés pour les artisans du bâtiment : le prix du cuivre multiplié par trois depuis janvier

Après le manque de main d'œuvre, les artisans du bâtiment sont confrontés à une difficulté qui dure : l'envol des prix des matières premières, du bois au cuivre en passant par les composants. En Bretagne, des entreprises réduisent les devis à un mois et des clients renoncent au vu de l'augmentation.

"Il n'y a pas de chantiers complétement à l'arrêt mais les signaux sont alarmants : manque de matériaux, délais qui se rallongent et prix qui augmentent de manière importante", constate d'emblée Erlé Boulaire, président de la CAPEB des Côtes d'Armor (Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment).

Prix multiplié par trois pour l'acier depuis janvier

"Tout le monde a entendu parler du bois mais ça concerne aussi le cuivre ou l'acier avec des prix qui ont fortement augmenté. + 25% pour l'acier, triplement pour le cuivre depuis début janvier". Et les composants viennent aussi à manquer : "On est confronté au même problème que l'automobile, il manque des composants dans les machines sur les chaudières, les pompes à chaleurs. C'est compliqué à l'approche de l'hiver", précise l'électricien-plombier-chauffagiste, à la tête d'une entreprise de cinq employés à Plouguenast-Langast, au sud de Saint-Brieuc.

Devis d'un mois seulement, renoncement aux travaux

"Pour les devis c'est compliqué. On réduit les durées de validité même si le droit n'est pas très clair. On est passé de trois mois de validité à un mois. Certains clients renoncent à faire des travaux."

Alors pour ces petites entreprises, ces artisans proches de leurs clients, place à la discussion : "On est implanté dans tous les villages bretons donc on a cette facilité de dialogue mais le nerf de la guerre c'est le porte-monnaie. C'est beaucoup plus compliqué pour les gros chantiers comme la construction de maison. On navigue à vue."

"On a arrêté de chercher des électriciens, pourtant nos CFA sont pleins"

Et à la pénurie de matières premières s'ajoute toujours la pénurie de main-d'œuvre : "On n'en trouve pas ! on cherche des électriciens, des chauffagistes, mais on a arrêté de chercher. Pourtant nos CFA (centre de formation des apprentis) sont pleins."