Dijon attire de plus en plus de touristes

A en croire Atout France, Dijon devient de plus en plus une destination à découvrir en France. La capitale des Ducs de Bourgogne se hisse dans le Top 10 de la fréquentation hôtelière.

La concurrence est rude et variée, pourtant Dijon se hisse dans le Top 10 des fréquentations hôtelières selon un classement établi par Atout France, le site officiel du classement des hébergements touristiques (hôtels, résidences de tourisme, villages de vacances, hôtellerie de plein air). Dijon prend la 9eme place au niveau national sur une trentaine de destinations. Elles représentent 23% du parc hôtelier de France métropolitaine (vs 24% pour l’agglomération parisienne). Elles ont accueilli, en 2016, 23% des nuitées hôtelières soit 45,7 millions (dont 12,7 millions pour les visiteurs internationaux, soit 28%).

L’étude révèle également que les Britanniques (2 millions de nuitées, soit 15,8%), les Allemands (1,5 million de nuitées, 11,4%) et les Américains (1,1 million de nuitées, 8,8%) sont les 3 clientèles internationales les plus présentes dans les hôtels des 30 villes étudiées, y représentant 36% des nuitées étrangères. La clientèle en provenance des marchés lointains (y compris Russie et Turquie) y représente quant à elles 28% des nuitées internationales.

Le classement établi par Atout France