La Ville de Dijon vient de voter son budget primitif pour 2018 en conseil municipal. Un budget de 232 millions d'euros, légèrement en hausse par rapport à l'an dernier, dont 35,5 millions d'euros d'investissements et sans augmentation des impôts locaux.

Dijon, France

François Rebsamen, le maire de Dijon est très fier de son budget pour 2018 : "c'est sûrement le meilleur budget que j'ai jamais eu à présenter." Un budget primitif de 232 millions d'euros en mouvements réels, sans augmenter les impôts des Dijonnais.

0% d'augmentation des impôts locaux

Que ce soit la taxe d'habitation, la taxe foncière ( qui reste quand même l'une des plus élevées de France), les taxes sur le bâti, la taxe sur les ordures ménagères ou les PV de stationnement : rien n'augmentera en 2018. Une bonne nouvelle, y compris pour l'opposition qui se réjouit aussi de la légère diminution de la dette et du niveau élevé d'investissements autour de 35,5 millions d'euros. "Les indicateurs financiers vont dans le bons sens, reconnaît le conseiller municipal Les Républicains Laurent Bourguignat, mais nous ne sommes pas d'accord avec l'ensemble du contenu du budget, notamment le bétonnage de certains quartiers, ou encore le flou qui règne autour du projet de Smart City, la ville intelligente et connectée."

La fusion de l'école maternelle des Hauts-de-Montchapet avec celle de Montchapet

Parmi les points de désaccord entre l'opposition et la majorité, il y a la fusion de l'école maternelle des Hauts-de-Montchapet avec celle de Montchapet, prévue pour la rentrée 2018. Elle a été votée en conseil municipal malgré huit oppositions et deux abstentions. Une dizaine de parents d'élèves sont venus dire leur mécontentement devant la mairie lundi soir à l'occasion du vote.

"Faire disparaître une école dans une ville, symboliquement ce n'est jamais une bonne chose, prévient Laurent Bourguignat. Et puis le maire parle de concertation, alors que la discussion va se faire après le vote, les parents ont appris la nouvelle par la presse." François Rebsamen lui a tenté de rassurer les parents : "les enfants seront très bien accueillis dans la nouvelle école, qui a été entièrement refaite. Et contrairement à ce que certains veulent faire croire les enfants ne seront pas entassés, le sort des tout-petits nous préoccupe."