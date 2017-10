Dijon : cent trente emplois à pourvoir au cours d'un job dating

Ce mercredi 18 octobre sera peut-être la date qui vous aura permis de trouver un emploi. Les commerçants de Shop in Dijon et de la Toison d'Or proposent un job dating dans le centre commercial et au cinéma l'Olympia. A la clé, cent trente postes à pourvoir.

Plus de 130 emplois sont à pourvoir dans les commerces dijonnais. Un job-dating se déroulera ce mercredi 18 octobre, simultanément au cinéma Olympia et à la Toison-d'Or. Il est organisé par le centre commercial et l'association de commerçants du centre-ville Shop in Dijon. Le président de l'association des commerçants, David Favier explique que les candidats qui seront reçus ont été sélectionnés par Pôle Emploi "qui a effectué un excellent travail en amont en fonction des postes proposés par les différents commerçants".

David Favier, le président de Shop in Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Une précédente édition menée l'an passé avait permis de créer 38 emplois dont un poste de responsable de magasin en centre ville. Les entretiens durent environ quinze minutes "mais cela peut être un peu plus long en fonction des cas, mais le but, c'est de se faire une idée assez rapidement de la personne." explique David Favier.