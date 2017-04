Dijon : ces nouvelles technologies qui révolutionnent notre alimentation

Les nouvelles technologies arrivent dans nos assiettes. Et pour ça, elles passent d'abord dans nos champs. Une exposition à la Maison régionale de l'innovation à Dijon montre comment les nouvelles technologies révolutionnent notre alimentation.

Un tonneau connecté qui analyse le vin en temps réel, un robot qui pulvérise uniquement les mauvaises herbes dans les champs ou encore des croquettes pour chats à base d'insectes : toutes ces nouveautés sont présentées dans l'exposition de la Maison régionale de l'innovation à Dijon. Une exposition qui s'intitule : "du champs à l'assiette, la technologie pour produire et consommer autrement demain" et qui va durer jusqu'au 28 avril.

Ces nouvelles technologies utilisées pour l'alimentaire, on appelle ça la foodtech. Et la France et la Bourgogne cherchent à rattraper leur retard en la matière.

Des croquettes pour chat à base d'insectes © Radio France - Thomas Nougaillon

En 2004, Seb a été la première entreprise à lancer un objet connecté en cuisine : c'était le robot Cookéo. Mais la France est à la traîne confirme Xavier Boidevezy, vice président de l'atelier digital chez Seb : " en 2015, 80 % des investissement réalisés dans le monde de la foodtech ont été faits par les Etats-Unis et l'Asie. Et en Europe, 80 % de ces investissements sont faits par l'Allemagne et le Royaume-Uni."

Un robot agricole capable de pulvériser uniquement les mauvaises herbes © Radio France - Thomas Nougaillon

L'exposition de la maison régionale de l'innovation à Dijon est en accès libre du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h