Dijon : Ciblex envoie des milliers de colis dans l'Est de la France depuis la Côte-d'Or

Des entreprises qui poussent aux quatre coins du Parc d'activité Beauregard à Longvic. Certaines ont déjà commencé leur activité. C'est le cas de Ciblex, spécialiste du transport de colis pour les professionnels. La directrice du site, Stéphanie Defougère fait le point.

France Bleu Bourgogne : Ce nouveau site est à Longvic. Pourquoi ?

Stéphanie Defougère : Pour raisons stratégiques. La proximité des autoroutes. Essentiellement pour gagner du temps sur les axes de livraisons.

L'ancien site était au nord de Dijon. Qu'est ce que vous pouvez faire sur ce nouveau site que vous ne pouviez pas avant ?

Déjà, nous avons changé d'outil. C'est un outil automatisé. Avant, on avait besoin de beaucoup plus de place. Avec cette ligne automatique de tri, nous avons gagné de l'espace et en rapidité.

Alors justement, une ligne automatique de tri des colis, ça veut dire moins de salariés ?

Pas nécessairement. On traite plus de colis et on va plus vite. On est obligé de mettre les moyens en face pour pouvoir traiter tous les colis dans un temps record.

Et donc, on est combien de salariés chez Ciblex à Longvic ?

24 salariés aujourd'hui à l'agence sur le site, plus du personnel intérimaire en renfort si besoin.

Un nombre de colis record en un temps record. Alors combien de colis sortent de ce site par jour ?

La capacité maximale de traitement est de 4.500 colis à l'heure. Pour vous donner un ordre d'idée, en une nuit, on peut traiter jusqu'à 17.000 colis. Pour la partie est, chez nous, à Dijon.

La ligne automatique de tri des colis de Ciblex à Longvic © Radio France - Etienne Cholez

Vous travaillez sur quels départements ?

Longvic gère le département de l'Allier, de la Côte d'Or, du Jura, de la Saône et Loire ,de l'Yonne et de la Nièvre.

24 salariés, 17.000 colis qui peuvent être traités par jour. Combien de camions sont nécessaires pour tout traiter ?

Sur tout le périmètre géré par l'agence de Dijon, on a 92 chauffeurs en livraison et 23 collectes dédiées.

Vos clients sont des professionnels, mais de quels secteurs ?

Alors, on livre du matériel de santé chez les pharmaciens, au sein des hôpitaux, chez les opticiens. Également certains médecins. Les pièces automobiles pour les garages, les pièces urgentes et de la téléphonie.

La livraison est un secteur très concurrentiel. Pourquoi ces professionnels vous choisissent, vous et pas les autres?

Parce qu'on livre toute la France avant 9h. L'optique et toutes les livraisons doivent être terminées avant 12h.