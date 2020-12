C'est sûrement le plus vieux magasin de chaussures de France. La famille bloc l'a créé en 1800 rue Musette à Dijon. Aujourd'hui Sandra Bloc, qui exploite l'affaire familiale avec son oncle Denis, représente la huitième génération. Comment cette institution dijonnaise fait-elle face à la Covid-19 ?

Dijon : comment le plus ancien magasin de chaussures de France fait-il face à la crise de la COVID ?

Ce magasin dijonnais est présent au 19 rue Musette depuis tenez-vous bien... 220 ans ! Toujours dans le même immeuble et toujours géré par la même famille, "Bloc chaussures", a été fondé en 1800 et fait travailler 11 salariés.

Ce n'est pas possible que la Covid nous tue

Comment cette institution, ce bloc (sans mauvais jeu de mot) qui a survécu à deux guerres mondiales, plusieurs crises économiques fait-il face au Covid-19 ? Nous avons posé la question à Sandra Bloc. "C'est parce qu'on est là depuis 220 ans qu'on va tenir le choc, c'est pas possible que la Covid nous tue, nos clients sont là et nous soutiennent, on n'est pas morts" explique la jeune femme très déterminée.

Sandra Bloc © Radio France - Thomas Nougaillon

A 45 ans elle est la co-gérante de cette affaire avec son oncle Denis. A eux deux Sandra et Denis gèrent quatre magasins : "Bloc chaussures" bien sûr mais aussi "Méphisto", "Ara" et "Gabord", tous situés dans le même immeuble à proximité des Halles de Dijon.

Cécilia Juillard, responsable du magasin "Bloc chaussures" est heureuse de retrouver les clients depuis quelques jours © Radio France - Thomas Nougaillon

