Dijon : des agents de la clinique Valmy réclament de meilleurs salaires

Le mouvement de grève se poursuit à la clinique Valmy de Dijon . Ce mercredi 4 janvier, une trentaine de personnes sont rassemblées devant leur établissement pour réclamer une augmentation de salaires. "On en a marre des primes occasionnelles " assure Emilie Cruz, déléguée du syndicat Force Ouvrière. "Nous réclamons une augmentation de salaires de 7% afin de compenser l'inflation qui nous frappe tous, et pour rendre nos métiers plus attractifs"

ⓘ Publicité

"Travailler va finir par nous couter plus cher que de rester chez soi"

"La clinique Valmy, gérée par le groupe Ramsay peine à garder ses salariés et à en recruter de nouveaux. Quant à ceux qui restent, ils subissent de plein fouet la perte d’attractivité de l’enseigne. Ils doivent compenser tant bien que mal les postes non pourvus" note Force Ouvriere dans un communiqué « C’est un cercle vicieux infernal. Moins nous sommes, plus on nous en demande. » À cela s’ajoute la faible augmentation de salaire qui plus est ne prend pas en compte au minimum l’inflation (3% brut lors des négociations avec la FHP sur l’avenant 32 de notre convention collective). « Avec nos petits salaires, on a de plus en plus de mal à faire le plein, à remplir nos frigos, à se chauffer… ». Venir travailler va finir par nous coûter plus cher que rester chez soi ! ! ! Nos salaires sont rattrapés par l’inflation et plusieurs corps de métier se retrouve au SMIC, il est même à l’identique que l’on soit ASH ou Aide-soignante ou Brancardier ou Administratif… sans impact de notre ancienneté (Une ASH de 32 ans d’ancienneté gagnant autant qu’une Aide-soignante de 20 ans et toutes deux ayant le même salaire qu’une aide-soignante nouvellement embauchée)" affirme le tract du syndicat.

Réquisition de personnel gréviste

A l'issue d'une première réunion qui a duré 5 heures ce mardi 3 janvier, la direction de la clinique a indiqué qu'elle n'avait pas les moyens de suivre l'augmentation demandée indique Force Ouvriere. Le syndicat a donc reconduit son appel à la grève. "Un huissier est venu ce matin et a réquisitionné deux infirmières pour assurer les soins" note une gréviste. Le syndicat réclame également plus de matériel et de moyens humains, ainsi que des formations pour faire face aux missions de la clinique. Pour l'instant aucune nouvelle négociation n'est prévue avec la direction de l'établissement.