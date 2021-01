Dijon : les commerçants divisés sur l'ouverture le dimanche

Quelles solutions pour les commerçants, mis en grande difficulté par la crise du covid-19 ? En Côte-d'Or, la préfecture a décidé jeudi 31 décembre 2020 d'autoriser l'ouverture de tous les commerces le dimanche, pour les cinq week-end du mois de janvier 2021. Cette autorisation prolonge ce qui avait déjà été fait au mois de décembre 2020. Avec une nouveauté : les coiffeurs ont désormais le droit d'ouvrir eux-aussi.

Oui, si tout les commerçants s'y mettent

Quelles réactions face à cette annonce chez les commerçants du centre-ville de Dijon ? D'abord, on ne va pas se mentir, tous ne sont pas au courant quand on leur pose la question. Assise à l'accueil de sa papeterie "La Burgonde", près du Musée des Beaux-Arts, Nathalie Jacquey voit de son côté cette possibilité d'ouvrir d'un bon œil ... à une condition : que tout les commerçants "jouent le jeu". "Le problème, c'est que si on n'est que trois ou quatre à ouvrir, on ne va pas faire de l'attractivité dans le centre-ville", regrette-t-elle. Selon elle, si tous les commerces ne sont pas ouverts, les clients préféreront se rendre dans les grands centres commerciaux, où ils seront sûrs de trouver le rideau relevé.

"Si on n'est que trois ou quatre à ouvrir, on ne va pas faire de l'attractivité dans le centre-ville" Copier

"Pas dans les habitudes"

En plus des commerces de détail, les coiffeurs ont donc désormais le droit d'ouvrir le dimanche. Pas une mauvaise idée dans l'absolu pour Samuel Mangin, patron du salon de coiffure éponyme Place du Théâtre, même s'il a décidé de ne pas ouvrir. La raison ? "Les habitudes, tout simplement"."Vous-même, ça vous viendrait à l'idée d'aller le dimanche chez le coiffeur?, demande-t-il. Moi, je ne pense pas ouvrir le dimanche, après chacun voit par rapport à sa clientèle".

"Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'aller le dimanche chez le coiffeur?" Copier