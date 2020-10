Reconfinement : des commerçants dijonnais manifestent contre la fermeture de leurs boutiques

Alors que les arrêtés des maires se multiplient, en Côte-d'Or et partout en France, pour demander la réouverture des commerces jugés comme "non-essentiels" pendant le reconfinement, des commerçants dijonnais ont décidé de manifester samedi 31 octobre 2020. Rue d'Auxonne, une quinzaine d'entre eux se sont réunis dans l'après-midi pour montrer leur colère et leur incompréhension.

Une lettre à Emmanuel Macron

"Je suis en colère parce que je vois plein de commerces ouverts, des grandes chaînes, et je ne vois que de petits commerçants fermés et des artisans qui sont en galère depuis quelques mois, raconte Amélie, 30 ans, esthéticienne, installée rue d'Auxonne depuis 5 ans. J'espère que les gens vont se réunir, l'union fait la force ... enfin j'espère. J'espère que tous les petits commerçants et artisans se soutiendront pour faire bouger les choses. Je ne perd pas espoir, parce que si on perd l'espoir on n'a plus rien là". "Lasse de se battre inutilement", elle explique avoir écrit "son mécontentent" à Emmanuel Macron dans un courrier envoyé samedi matin.

Amélie, esthéticienne, installée depuis 5 ans, a écrit à Emmanuel Macron Copier