Dijon : des livreurs à vélo mécontents manifestent

Des livreurs à vélo, très sollicités pendant le confinement, ont manifesté samedi 5 décembre 2020 à Dijon. Ils réclament de meilleures conditions de travail, une augmentation de leurs tarifs et davantage de respect de la part des plateformes.

Il n'y a pas eu que la manifestation contre la loi "sécurité globale" samedi 5 décembre 2020 à Dijon. Une trentaine de livreurs à vélo se sont également rassemblés, d'abord Place François Rude, dans le centre-ville, puis devant le McDonald's de la Rue de la Liberté, à quelques mètres de là. Un rassemblement pour porter leurs revendications face aux plateformes, comme Deliveroo ou Uber eats, à l'appel du SCCUD, le Syndicat CGT des Coursiers Unis Dijonnais, qui regroupe 7 membres pour l'instant.

"Les plateformes nous prennent pour du bétail"

Le SCCUD estime qu'il y a entre 700 et 800 livreurs à vélo sur la Métropole dijonnaise. Ils dénoncent une baisse de 30% de leur chiffre d'affaire depuis deux ans. "Je fais environ 30 heures par semaine et je gagne 200 à 250 euros, alors qu'il y a deux ans j'étais aux alentours de 400 euros", raconte Cyril Jeanpierre, à l'initiative du mouvement, livreur pour arrondir ses fins de mois à côté de son travail de maquilleur. Même si le nombre de commandes a augmenté avec les confinements, il aimerait que les plateformes limitent le nombre de livreurs : "à cause du nombre de livreurs qui est croissant, par livreurs les commandes diminuent".

Cyril Jeanpierre, à l'initiative du mouvement, dénonce les mauvaises conditions de travail des livreurs à vélo Copier

Cyril Jeanpierre réclame également "une meilleure tarification des courses, une meilleure couverture sociale et une meilleure couverture accident". "Si on devait faire une liste de toutes les revendications, il y en aurait pour trois heures", s'énerve-t-il, comparant les livreurs à "du bétail".