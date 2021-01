Dijon : des pantalons vendus à un euro à La Recyclade

Frédéric Ramette créateur de la Recyclade et bientôt de la Bricothèque de Dijon

Mieux que des soldes, c'est carrément donné ! Ce samedi 30 janvier, les deux boutiques solidaires de la Recyclade proposent une opération spéciale à Dijon. Entre 14 heures et 18 heures, vous pourrez acheter le pantalon à un euro ! Les conditions d'achats sont soumises à l'adhésion à jour à l'association et dans la limite de dix articles par jour et par personne.



La Recyclade à Dijon

Les deux magasins de La Recyclade à Dijon sont situés au 11 rue du Nuits saint Georges et au 5 rue de l'Est.

