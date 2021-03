Dijon : des restaurateurs offrent 50 repas à des étudiants pauvres

Empêchés de servir leur clientèle à cause de la crise du Covid-19 nos restaurateurs se montrent solidaires des étudiants ! 50 repas concoctés par des chefs Dijonnais ainsi qu'une vingtaine de coupons-repas ont été distribués ce mercredi à des étudiants dans le besoin sur le campus de l'Université de Bourgogne à Dijon.

Une belle opération

Ce sont les jeunes du Lions Club soutenus par Epi'campus -association spécialisée dans la distribution alimentaire qui gère une épicerie solidaire à la fac- qui sont à l'origine de cette belle opération. La distribution de 12H à 14H s'est faite depuis les fenêtres d'un local de la maison de l'Etudiant sur l'Esplanade Erasme.

Sofia, une des organisatrices s'apprête à servir des portions de boeuf bourguignon aux étudiants à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

On n'a pas hésité une seconde

Parmi les restaurateurs participants, Dominik Frachot, 73 ans, propriétaire des hôtels-restaurant 3 étoiles, "l'Hôtel du Nord" place Darcy et "l'Escargotière" avenue Roland-Carraz à Chenôve. Contacté pour préparer 20 repas, il n'a pas hésité malgré les graves difficultés traversées par la profession depuis plusieurs mois. "La période est difficile mais on n'est plus à 100 euros de perte. On nous demande 20 plats ? On n'a pas hésité une seconde, 30 on les aurait donné aussi".

Les étudiants ont eus droit à une distribution un peu améliorée cette semaine grâce à la participation des restaurateurs dijonnais © Radio France - Thomas Nougaillon

Dominik Frachot, père du chef deux étoiles au Michelin, William Frachot du "Chapeau Rouge", n'a pas hésité une seconde à participer à cette opération de charité Copier

C'est dramatique

Le restaurateur a livré un "boeuf bourguignon avec des pâtes, ce sont des vitamines, des choses qui tiennent au corps, on ne voulait pas leurs faire des petites aiguillettes, là il fallait qu'il mange, ils ont d'autres soucis que la gastronomie en ce moment car la situation est dramatique".

Une dizaine de restaurateurs ont pris part à cette première distribution ce mercredi, ce n'est qu'un début explique les Lions Club © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi les participants, la maison Louot. Ici Valentin Louot, fils du célèbre boulanger-pâtissier de l'avenue de Sévigné à Dijon. Il a du poser une RTT pour livrer son pain aux étudiants © Radio France - Thomas Nougaillon

Une opération qui va se répéter

Une dizaine de restaurateurs au total ont pris part ce mercredi à cette opération qui va se répéter chaque semaine parmi eux : Le Léo, Da Adriano, l’Hôtel de la Colombière, L'Escargotière, The Californian ou encore T-Wok… Ainsi que la boulangerie Louot boulevard de Sévigné qui a offert 50 baguettes et des desserts pour accompagner les plats.

Boeuf bourguignon, risotto et gigolette, notre reporter a assisté à la distribution, son reportage Copier

150 étudiants soutenus chaque semaine

Des repas servis dans des boîtes individuelles en plastique en même temps que la désormais "traditionnelle" distribution hebdomadaire de denrées alimentaires d'Epi'campus. Ce mercredi, outre les repas des restaurateurs dijonnais, les 100 à 150 étudiants soutenus chaque semaine ont eus droit à une distribution de conserves de féculents, de fruits de légumes ou encore de produits d'hygiène.