Dijon : des tests en pleine nuit pour les fêtards

L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie en Côte d'Or met en place un lieu de test avenue Garibaldi, à Dijon, à partir de ce vendredi 23 juillet 2021. Sa particularité : proposer de se tester la nuit, avant d'aller danser.

Vous pouvez maintenant retrouver la fièvre du samedi soir, même sur un coup de tête ! Une tente, proposant des antigéniques gratuits sera montée à partir de ce vendredi 23 juillet 2021, au 18 Avenue Garibaldi à Dijon. Il sera donc possible de se faire tester, entre 22h et 3h30 du matin, tous les vendredi et les samedi de l'été.

"Certains jeunes ne sont toujours pas vaccinés à ce jour, et ne peuvent donc avoir de pass sanitaire, et il nous a semblé intéressant, à L’UMIH, que ce public de nuit puisse quand même entrer dans nos lieux de convivialité, en ayant au préalable été testé", explique l'Umih 21. La tente sera l'unique lieu de test pour tous les établissements de nuit de Dijon, les boîtes comme les bars dansants, qui demandent un pass sanitaire pour y accéder.

Pour pouvoir avoir accès au test, il faut avoir sur soi une carte vitale, son téléphone et télécharger l'application TousAntiCovid.

à lire aussi Covid-19 : 66 cas positifs recensés après des soirées au Cario Club à Mathay