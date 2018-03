Dijon, France

Après Paris, Lille et Bordeaux, Dijon devrait bientôt proposer à son tour un magasin collaboratif. Son ouverture est prévu à l'horizon de 2019. Le principe est à la fois simple et audacieux. Ses clients sont aussi les responsables du magasin en tenant à tour de rôle et bénévolement la caisse et les rayons. A Dijon, c'est l'association court-circuit 21 qui pilote le projet de magasin collaboratif et participatif. "N'étant pas satisfaits de l'offre alimentaire de la grande distribution, nous voulons prendre en main notre alimentation avec des produits de qualité et à des prix raisonnables", explique Michel Cousinard, l'un des membres du comité d'organisation de Court-circuit 21.

Il faut entre 300 et 400 adhérents volontaires

Le principe de ce type de magasins, c'est qu'on est client mais on est aussi des bénévoles en donnant trois heures de son temps par mois pour faire fonctionner le commerce et bénéficier de prix inférieurs au marché. Ici donc pas de salariés mais des bénévoles inscrits sur un planning. A Dijon, l'association table sur 300 à 400 volontaires pour pouvoir ouvrir le magasin, parce que trois heures par mois, ça ne fait pas beaucoup de temps, donc il faut beaucoup de monde pour pouvoir être ouvert plusieurs jours par semaine. Aujourd'hui, l'association compte environ 800 sympathisants, des personnes qui ont entendu parler du projet ou vu des reportages. Parmi eux, deux cents ont effectué la démarche d'adhérer. "Il faudrait qu'on double, soit à travers les sympathisants, soit à travers de personnes nouvelles séduites elles aussi par ce projet. C'est ouvert !" reconnait Michel Cousinard.

Photo de la page Facebook de l'association - capture d'écran

Des assemblées plénières tous les deux mois

Des assemblées plénières se tiennent tous les deux mois. La prochaine se tient ce mardi à partir de 18H30 dans les locaux de Latitude21, la maison de l'architecture et de l'environnement du Grand Dijon située au 33 Rue de Montmuzard à Dijon. Ces réunions sont ouvertes à tous, donc "toutes les personnes intéressées sont la bienvenue". Elles entendront parler de la situation, de ce que nous avons déjà fait jusqu'à présent puisque ça fait pratiquement un an qu'on bosse. Et ce mardi est un grand jour puisqu'on va en particulier travailler sur nos valeurs, pour avoir des fondations solides, que nous soyons bien d'accord sur les objectifs et pour qu'il n'y ait pas de difficultés ultérieures" explique Michel Cousinard.

Court-circuit 21 recherche aussi un local

L'association ne dispose pas encore de magasin à proprement parler et cherche un local. Mais tout cela s'effectue en plusieurs temps, puisque, actuellement, pour faire patienter les membres et les sympathisants de l'association, il existe déjà un groupement d'achat car en général, la mise en oeuvre d'un tel projet prend deux à trois ans. "Pour cela, nous n'avons pas de local permanent mais nous allons dans des associations amies. La deuxième étape, ce sera peut-être de prendre un local intermédiaire, pas forcément de la surface souhaitée (qui sera de l'ordre de 300 à 400 mètres carré) mais si des gens connaissent des locaux, ils peuvent nous faire remonter l'information. On ne recheche pas une boutique à proprement parler, mais plutôt un local qui soit sain et dans lequel on puisse distribuer des produits alimentaires dans de bonnes conditions" précise Michel Cousinard.

Vous pouvez contacter l'association court-circuit et vous tenir informer de ces avancées par le biais de sa page Facebook. Il existe également un site internet.

Retrouvez également l'interview de Michel Cousinard sur France bleu Bourgogne ce mardi 20 mars 2018 à 6H43 et 8H12.