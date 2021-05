Dijon : durant trois jours les commerçants de centre-ville font du déstockage

Trois jours de déballage en plein centre-ville de Dijon. La fédération de commerces de centre-ville Shop in Dijon lance cette opération destinée à remplacer la traditionnelle braderie, annulée pour cause de crise sanitaire.

Jusqu'à ce samedi 29 mai Shop in Dijon, la fédération de commerçants de centre-ville, organise "les trois jours du commerce du centre-ville". Pas moins de 110 commerçants déstockent leurs produits à même la rue, devant leurs boutiques.

Chaussures, linge et déco

On trouve essentiellement des chaussures, des articles de maroquinerie, du linge et un peu de déco. Ces "trois jours du commerce" remplacent la traditionnelle braderie de printemps annulée à cause du Covid. Une opération organisée en lien étroit avec la ville de Dijon et la Préfecture de Côte-d'Or.

Carine Delattre (à droite) est responsable de "La boutique du coiffeur" © Radio France - Thomas Nougaillon

Animer le centre-ville et "booster" les commerces

"Le but est d'animer le centre-ville commerçant suite à cette nouvelle période de confinement", Shop in Dijon compte sur cette première animation "pour redonner une dynamique aux commerces".

Les gens seront au rendez-vous

Carine Delattre est responsable de "La boutique du coiffeur", magasin qui vend des shampoings, du matériel professionnel et des accessoires depuis une quinzaine d'années rue de la Liberté. Cette opération la satisfait même si jeudi matin peu de commerçants avaient sortis leurs étals et que les clients n'étaient pas très nombreux.

Aux Nouvelles Galeries rue de la Liberté aussi on prend part à ces trois jours destinés à remplacer la braderie annulée à cause de la crise sanitaire © Radio France - Thomas Nougaillon

Quand on a vu que les Nouvelles Galeries déballaient on a sorti notre étal

"Le retour des commerces c'est bien pour tout le monde. Ce matin (jeudi ndlr.) il pleuvait un peu mais quand on a vu que les Galeries Lafayette déballaient on a sorti notre étal. Le monde attire le monde !" sourit la commerçante.

Reportage rue du Bourg et dans le centre-ville de Dijon Copier

Carine ne se fait pas trop de soucis pour l'affluence. "Je pense que les gens seront au rendez-vous, ils ont besoin de bouger, de sortir. On ne s'est pas forcément fixé d'objectifs. Le but c'est de faire plaisir aux clients, promouvoir notre marque et surtout de faire rentrer les gens dans notre magasin pour qu'ils achètent".

L'objectif de Karine : inciter les clients à rentrer à l'intérieur de sa boutique Copier

Parking gratuit pour les clients

A la faveur de ces "trois jours du commerce du centre-ville" Shop in Dijon et la ville vous offrent deux heures de parking sous-terrain. Pour en profiter il faut vous présenter à l'agence Shop in Dijon place Grangier munis d'un ticket prouvant vos achat dans un commerce pendant la période allant de jeudi à samedi.

