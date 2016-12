Dijon : faire son marché en ligne, c'est désormais possible !

La Conciergerie des Halles est un site internet fonctionnel depuis le mardi 21 décembre 2016. Il permet de faire ses courses en ligne parmi les produits du marché des Halles de Dijon. Pour le moment, seulement 5 commerçants jouent le jeu, mais les fondateurs du site comptent bien élargir leur offre.

Acheter de la Lotte, du Brillat-Savarin ou une tranche de jambon persillé depuis son ordinateur et se faire livrer le tout chez soi, c'est ce que propose le site de la Conciergerie des Halles. Les produits proposés sont bios, frais et de saison. Patrick Lebas, journaliste et Michelle Poinssot, patronne des Salaisons de campagne sont à l'origine du concept.

"C'est une démarche un petit peu atypique parce qu'on oppose souvent Internet et le commerce traditionnel" explique Patrick Lebas "Il s'agit davantage de mettre les commerçants locaux en connexion avec un nouveau public qui n'est pas habitué au marché" rassure-t-il. Pas question, donc, de faire déserter le marché. "Au contraire, nous invitons nos clients à aller rencontrer nos commerçants !" conclut le cofondateur du site.

Parmi les 5 commerçants partenaires, on trouve un boucher, un épicier, un fromager, un caviste et un primeur. Déjà de quoi largement remplir son panier virtuel. Mais la liste promet de s'allonger dans un futur proche.