Dijon inaugure son projet de "smart city"

Ce jeudi, Dijon Metropole a inauguré son projet "On Dijon". Un dispositif qui permet la gestion centralisé et connecté de l'espace public.

Dijon, France

Le projet "On Dijon" a officiellement vu le jour ce jeudi, lors d'une inauguration en grande pompe. François Rebsamen, le maire de Dijon, et Marie-Guite Dufay, présidente de région, étaient entourés des PDG de Bouygues et EDF, Martin Bouygues et Jean-Bernard Lévy.

Située quai Nicolas Rolin, sur le site de Teletech, cette grande salle de contrôle permet de gérer à distance tout l'équipement public. Feux de circulation, lampadaires, caméras de surveillance tout sera à terme connecté et piloté en temps réel.

François Rebsamen devant la presse, lors de l'inauguration. © Radio France - Damien Mestre

Le but est d'optimiser l'ensemble des services publics, comme la police, les secours ou la gestion des déchets et de l'éclairage urbain.

Ce projet de "smart city" (ville "intelligente" et connectée) est chiffré à 105 millions d'euros. Il est co-financé par Dijon Métropole, la ville de Dijon, ainsi que la région Bourgogne-Franche-Comté et l'Europe.

Un exemple d'utilisation :

Une inauguration en grande pompe :

[Vidéo] #OnDijon est maintenant une réalité ! La #SmartCity s’invente ici et maintenant à @dijon ! Un projet pionnier qui ouvre la voie à beaucoup de nouveaux usages... Une première mondiale ! #fier de contribuer à cette aventure à ma mesure... pic.twitter.com/QLH7PMvBFx — Grégoire Ensel (@gregensel) April 11, 2019

