Dijon: Jean-Baptiste Lemoyne, ministre du Tourisme invité de France Bleu Bourgogne

Dijon, capitale du tourisme européen. Les ministres du tourisme des 27 pays de l'union européenne se retrouvent durant 48 heures dans la cité des Ducs de Bourgogne. Sous la présidence de Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du Tourisme, des Français de l'étranger, de la Francophonie et des PME, ils doivent travailler à renforcer le tourisme des européens en Europe, et évoluer vers "un tourisme durable."

Qu'est-ce que cela veut dire ? Peut-on retrouver en Bourgogne et en Côte-d'Or une fréquentation de touristes comparable à celle d'avant la crise Covid ? Va t-on retrouver un jour nos touristes américains ou asiatiques ? Faut-il désormais s'en passer ? La flambée des prix et la guerre en Europe peuvent-elles dissuader les vacanciers étrangers de venir en Bourgogne ? Ce sont que les questions que France Bleu Bourgogne soumettra à Jean-Baptiste Lemoyne, invité de notre matinale ce vendredi 18 mars de 7h45 à 7H50.

"Un chiffre d'affaires 2022 qui restera inferieur à celui de 2019" -David Guidard, Tour Opérateur en Côte-d'Or

On peut aujourd'hui tomber le masque et oublier le pass vaccinal, mais le secteur du tourisme n'a pas encore retrouvé toutes ses couleurs. "Nous etions 15 salariés en 2019, nous ne sommes plus 7 aujourd'hui" détaille Nicolas Guidard, dirigeant d' "Authentica Tour", un tour-opérateur qui propose des visites dans les vignobles et les domaines de la Côte-d'Or. "Depuis l'été dernier, nous avons retrouvé une partie de nos touristes américains, mais on est encore loin du compte. Ceux qui reviennent sont un peu des "aventuriers" qui veulent voir du pays et font plusieurs pays d'Europe. La clientèle asiatique est toujours absente , à quelques exceptions près. La guerre en Europe ne va pas faciliter les choses, car les trajets en avion sont rallongés pour éviter la zone de conflit. Ca complique pour l'instant leurs déplacements. On estime que cette année, on restera sur un chiffre d'affaires en baisse de 40% par rapport à 2019."