Dijon : l'école de Thierry Marx ouvre une formation gratuite en pâtisserie

En plus des pains déjà vendus dans la boulangerie de l'école Cuisine Mode d'Emploi(s) dans le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon, les clients vont bientôt pouvoir déguster les gâteaux et les viennoiseries des élèves de la première promotion de la formation pour les commis de pâtisserie.

Le 21 mars, l'école va inaugurer un nouveau salon de thé qui sera ouvert les mardi et les jeudi de 12h à 15h et qui proposera les produits préparés par les 8 élèves qui seront sélectionnés cette semaine. Pour cette nouvelle formation (une première en France dans les 9 écoles fondées par Thierry Marx), l'école a reçu une trentaine de candidatures. Des jeunes et des moins jeunes qui sont au RSA, ont décroché en fac d'histoire, ont fait des stages dans le secteur de la vente, ont récemment emménagé à Dijon ou travaillaient encore à la Poste il y a quelques mois. Ils sont arrivés avec leur dossier à la main grâce à la mission locale, à Pôle Emploi, ou simplement par hasard en poussant la porte pour acheter du pain.

Les élèves vont passer 8 semaines à l'école et 3 semaines en entreprise © Radio France - Anne Pinczon du Sel

On a entre 80 et 90 % de retour à l'emploi

Tous sont motivés par l'envie de faire "un métier qui a du sens" explique Eloïse, candidate de 23 ans. La gratuité de la formation et sa rapidité (8 semaines à l'école et 3 semaines en entreprise) font aussi partie des atouts qui ont attiré les futurs élèves. La plupart d'entre eux envisagent cette formation comme un tremplin pour ensuite passer un CAP et pourquoi pas ouvrir un jour leur propre pâtisserie.

Céline Quinquenel, la responsable de l'école à Dijon insiste sur la demande des entreprises : "avec la formation boulangerie, on a entre 80 et 90% de retour à l'emploi, nos élèves sont absorbés par le marché de l'emploi et c'est encore plus vrai depuis la crise sanitaire. Il y a une vraie demande, et les élèves formés en pâtisserie pourront aussi bien travailler en boutique que dans un restaurant qui propose des desserts à l'assiette ou des buffets de desserts. Ici on forme des débutants, mais ce sont des métiers où tout peut aller très vite et on peut rapidement devenir un expert."

Les produits de l'école sont proposés à la vente dans les locaux de la Fontaine d'Ouche © Radio France - Anne Pinczon du Sel

